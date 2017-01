Uma senhora de 83 anos e seu neto foram presos por tráfico de drogas e furto a condomínios em uma operação realizada pelo Núcleo de Investigações Especializadas DIG/DISE São José do Rio Preto com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O DIG/DISE investigava os furtos na cidade de São José do Rio Preto. Eles chegaram até Ivanilson dos Santos, de 43 anos, que admitiu os furtos e disse que os objetos estavam na casa da avó, no Centro da capital paulista.

A avó e o sobrinho Adilson do Nascimento, de 30 anos, foram presos. Com eles foram apreendidas joias, televisores, maconha e craque. Sobre as drogas, a avó Geni informou que um rapaz pediu para que ela guardasse.

De acordo com a investigação do DIG/DISE, a senhora tem antecedente criminal – foi presa e condenada por tráfico de drogas em 2009. Na favela do Moinho, na região do Bom Retiro, a mulher é apontada como responsável pela disseminação da droga na região.

A mulher, o neto e o sobrinho foram autuados por tráfico de drogas e indiciados por furto. Um terceiro investigado foi foragido.

