Warner Bross tem interesse em Rihanna para interpretar Hera Venenosa

De acordo com informações do site We Got This Covered, a Warner Bros estaria interessada em Rihanna para interpretar o papel da vilã Hera Venenosa, do novo filme que a produtora está desenvolvendo. Segundo a publicação, a presença de Rihanna no longa-metragem ainda é só um desejo dos produtores, já que até o momento nada foi acertado com a cantora.

Conheça mais sobre a personagem

Hera Venenosa é uma vilã sensual e perigosa das histórias do Batman. No cinema, a personagem já ganhou vida na interpretação de Uma Thurman, no filme “Batman e Robin”, de 1997. Hera é obcecada por plantas, botânica, ecologia e ambientalismo, e usa toxina das plantas e feromônios controladores de mente para suas atividades criminosas. A personagem entrou em cena após a ascensão do feminismo, que reiterou a necessidade de um maior número de vilãs mais independentes na série. Nos quadrinhos, Hera vive uma amizade e depois uma relação afetiva com a vilã Arlequina. Juntas as duas se tornam um dos casais mais poderosos e queridinhos dos quadros da DC.

Vale lembrar também que Rihanna atuou recentemente no cinema na obra “Guava Island”, de Childish Gambino/Donald Glover.

Quem aí também está criando expectativas de rever Rihanna atuando?

