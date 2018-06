O WhatsApp de Renato Araújo Júnior, servidor do Ministério do Trabalho e um dos alvos da primeira fase da Operação Registro Espúrio, foi o que levou a PGR a pedir busca e apreensão em endereços da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). A parlamentar é suspeita de se beneficiar de irregularidades na pasta. Cristiane foi pega em trocas de mensagens suspeitas com o servidor.

