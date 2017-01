WhatsApp para iPhone responderá mensagens via Siri

Quando você tiver uma nova mensagem no WhatsApp para iPhone, a assistente virtual Siri vai lê-la para você em voz alta e perguntar se você quer responder. Isso será possível em breve. A conta de Twitter @WABetaInfo, que testa o WhatsApp em várias plataformas, postou que a versão 2.17.1 do aplicativo vai trazer essa integração com a Siri.

“Agora a Siri pode ler novas mensagens do WhatsApp [todas as mensagens ou em um único bate-papo somente)”, explica a conta. Além disso, se você ler uma mensagem usando a Siri, o WhatsApp não atualizará o recibo de leitura.

Não está claro se essa integração ocorrerá para o idioma português, mas o changelog (lista que contém todas alterações realizadas em um programa) da versão 2.17.1 e publicado pelo @WABetaInfo inclui “algumas melhorias em várias línguas, a fim de melhorar a compatibilidade com a Siri”.

Comentários