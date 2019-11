Woody Allen faz acordo com a Amazon e põe fim na Justiça a uma ação no valor de 68 milhões de dólares

Chegou ao fim a disputa judicial entre Woody Allen e a Amazon. Nesta semana, o cineasta estabeleceu um acordo com a empresa, encerrando um processo que movia contra o abandono de um contrato para a produção de quatro filmes e pela recusa em distribuir um filme que ele já havia terminado. Os termos da liquidação, no entanto, não foram divulgados.

Em fevereiro, Allen havia processado duas unidades da Amazon, reivindicando que elas não poderiam ter rompido os planos de distribuição por conta de uma acusação “sem base” de que ele teria molestado sua filha Dylan Farrow em 1992. A alegação ganhou um destaque renovado durante o movimento #MeToo, que se iniciou no final de 2017.

O artista, hoje com 83 anos, sempre negou a acusação, que também foi feita pela mãe de Farrow, a atriz Mia Farrow, figura recorrente em dezenas de seus filmes. Ele nunca foi processado.

Allen, no entanto, alegou que a Amazon estava ciente de tal controvérsia quando assinou o contrato para bancar a distribuição de seus filmes, e que a empresa lhe devia 68 milhões de dólares em pagamentos mínimos de garantia.

À época, porém, a Amazon arquivou o lançamento de “Um dia de chuva em Nova York” (inicialmente previsto para 2018) e cancelou um contrato para mais três filmes. A empresa então citou os “comentários controversos” de Allen sobre o escândalo de Weinstein. Numa moção para descartar parte do processo de Allen, a organização argumentou que as observações do cineasta sobre o escândalo – em que ele alertou sobre uma “atmosfera de caça às bruxas” – o tornaram “pária” em Hollywood.

“Dezenas de atores e atrizes expressaram profundo pesar por terem trabalhado com Allen no passado, e muitos declararam publicamente que nunca trabalhariam com ele no futuro”, disseram os advogados da Amazon: “As ações de Allen e suas consequências em cascata garantiram que a Amazon nunca poderia receber o benefício de seu contrato de quatro filmes”.

A empresa de Allen, Gravier Productions, conseguiu um lançamento internacional para “Um dia de chuva em Nova York” neste outono, e até agora já arrecadou 11,5 milhões de dólares em cinemas em todo o mundo. Não garantiu, porém, a distribuição nos Estados Unidos. No Brasil, a película protagonizada Timothée Chalamet e Ashleigh Elle Fanning teve estreia antecipada, e chega aos cinemas no dia 21 de novembro.