Xbox One X, novo console da Microsoft, chega em 7 de novembro por US$ 500

No caso do Xbox One X, a vantagem em relação ao rival é sua capacidade de rodar games de forma nativa na resolução 4K (Ultra HD). Ou seja, o console processa a execução dos jogos usando esse tamanho de imagem. O PS4, por outro lado, usa um recurso chamado de “upscaling”, que usa uma imagem processada em resolução menor (Full HD) e a amplia até atingir o 4K.

A qualidade de imagem e desempenho no Xbox One X tende a ser melhor. Mas o salto tem um preço: o novo console da Microsoft custa US$ 100 a mais que o rival.

Vale lembrar que para desfrutar de todas as “benesses” do Xbox One X é necessário ter um display 4K. Mas a Microsoft promete que, mesmo em resoluções menores, o console será capaz de trazer algum tipo de benefício. A empresa diz ainda que o novo Xbox One X, apesar de ser o mais potente da família Xbox, tem o menor tamanho de todos. Legado

Em sua conferência no domingo passado (11), a Microsoft também defendeu e ampliou seu programa de retrocompatibilidade, que permite rodar games de Xbox 360 no Xbox One. Nos últimos dias, uma pesquisa divulgada na internet apontava que o recurso era o menos usado pelos jogadores.