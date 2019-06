Youtuber abre queixa-crime contra Bruna Marquezine; atriz vai ser intimada a depor

A influenciadora digital Francis Simas abriu uma queixa-crime contra Bruna Marquezine. A youtuber afirma ter sido ofendida e difamada pela atriz. A denuncia foi aberta no último dia 27. Segundo a publicação, a atriz ironizou um vídeo feito pela blogueira onde ela aparece falando sobre traição. Em 2015, Fracis publicou um vídeo intitulado “As Vantagens de Ser Corna” e recentemente, Marquezine fez o seguinte comentário: “ah pronto! A cara nem arde, né?”, referindo-se ao fato de Francis não ter vergonha de defender uma traição.

A delegada do caso, Adriana Belém confirmou o caso e afirmou que Bruna deverá comparecer oficialmente para depor. “Foram gerados vários constrangimentos e diversos danos. Oportuno se torna dizer que as consequências desses fatos foram terríveis para a Francis. As constantes ofensas têm causado à vítima [Francis] sofrimentos profundos com centenas de comentários ofensivos e de ódio gratuito”, disse ela. A assessoria de Bruna Marquezine ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Declaração

Bruna Marquezine tomou uma decisão inesperada após acusações contra seu ex-namorado Neymar Jr. se tornarem públicas. O jogador está sendo acusado de estupro por uma mulher não identificada e Bruna Marquezine decidiu, mais uma vez, desde que a “bomba estourou”, bloquear os comentários dos fãs no Instagram.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a atriz Bruna Marquezine toma essa atitude. Em 2018, ainda quando namorava Neymar, a artista da Globo bloqueou os comentários após receber diversas críticas contra o jogador de futebol mais caro do mundo.

No último domingo, 02 de junho, aliás, Bruna Marquezine foi alvo de uma montagem na qual aparece usando frases da conversa entre Neymar e a mulher que o acusou de estupro. “E aí fake, saudade do que a gente não viveu ainda”, diz o início da mensagem. “Hahahaha oi razão da minha libido”, teria respondido a atriz. A assessoria da artista prontamente negou os prints e disse se tratar de uma montagem.

Ainda através do comunicado, a assessoria de Bruna Marquezine pediu para que as pessoas parassem de compartilhar a montagem. “Solicitamos gentilmente que não propaguem tais montagens em seus perfis nas redes sociais /WhatsApp. Caso já tenha o feito, pedimos, por favor, que as apaguem. A solicitação com base legal estende-se aos influencers e perfis especializados”, disse.

