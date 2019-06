A conversa íntima de Neymar rendeu, após ter sido revelada no sábado, 1º. Uma das frases inspirou o youtuber Marcos Paulo, de Paracuru (CE) a fazer uma tatuagem. O atleta mostrou as conversas no Instagram para tentar se defender de uma acusação de estupro. Marcos tatuou a frase “saudades do que a gente não viveu ainda” no braço.

