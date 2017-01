Zé Ramalho apresenta grandes sucessos em Porto Alegre

Zé Ramalho é atração confirmada no dia 10 de março no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. No espetáculo, o cantor e compositor apresentará o show “40 Anos de Músicas”, no qual cantará seus maiores sucessos.

A abertura do casa de espetáculos ocorrerá às 20h30min, e o show acontecerá a partir das 21h30min, de acordo com a Morphine Produções. Ingressos podem ser obtidos no site www.blueticket.com.br e na loja Multisom da Andradas, no Centro da Capital.

O cantor e compositor brasileiro tem suas influências musicais baseadas na mistura da cultura nordestina, da jovem guarda, sonoridade dos Beatles e rebeldia dos Rolling Stones, Pink Floyd, Raul Seixas e Bob Dylan.

