20 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A tarde desta terça-feira (20) foi de treinamentos para o grupo gremista. Trabalhando no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio retomou suas atividades de preparação para a partida diante do América de Cali, que acontece nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Se vencer o time colombiano, o Tricolor chega a 13 pontos e confirma sua classificação em primeiro lugar no Grupo E.

Como de praxe, o grupo participou inicialmente de um treino físico, comandado pela equipe de preparação. Em seguida, o técnico Renato Portaluppi orientou uma atividade com o intuito de aprimorar as partes técnicas e táticas da equipe, realizando ajustes no time, definindo posicionamentos e esquema de jogo.

A equipe terá desfalques de Alisson, que após a partida contra o São Paulo teve constatada uma lesão no tornozelo esquerdo e de Paulo Miranda, ainda fora por suspensão, devido a briga generalizada no Grenal 424.

A partida contra o América de Cáli acontece na quinta-feira (22), às 21h30, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

