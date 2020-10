Esporte Alisson tem lesão confirmada e desfalca o Grêmio por 3 semanas

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

E não são apenas as polêmicas com a arbitragem que deixaram marcas no pós-jogo entre Grêmio e São Paulo, já que foi confirmada uma lesão no ligamento esquerdo em Alisson, que desfalcará o Grêmio por aproximadamente 3 semanas. O jogador sofreu uma entrada forte de Tchê-tchê, durante a partida em que resultou no 0 a 0 do último sábado (17).

Por outro lado, Luiz Fernando, que também levou uma forte entrada de Daniel Alves e deixou o campo com dores, não teve nada constatado e portanto, deve estar à disposição de Renato Portaluppi para a partida contra o América de Cali, que acontece na próxima quinta-feira (22). O atacante ainda sente poucas dores no local, mas está liberado pelo departamento médico para os treinamentos.

Paulo Miranda segue como desfalque na competição por conta da punição pela briga no Gre-Nal. E o lateral-esquerdo Guilherme Guedes também deve seguir fora, ainda em processo de retomada após lesão muscular. Já o retorno de Diego Souza também deverá acontecer.

A equipe de Renato Portaluppi entra em campo na próxima quinta-feira (22), contra o América de Cali, às 21h30, na Arena.

O Grêmio já está classificado às oitavas da Libertadores. É o líder do Grupo E com 11 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Inter, se este ganhar o seu compromisso contra a Universidad Católica, no Chile, também na quinta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte