Rio Grande do Sul Homenagem marca despedida do desembargador Voltaire de Lima Moraes do Judiciário gaúcho

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em seu discurso de despedida, o magistrado destacou a importância do olhar humano na carreira pública. Foto: Juliano Verardi/TJRS Em seu discurso de despedida, o magistrado destacou a importância do olhar humano na carreira pública. (Foto: Juliano Verardi/TJRS) Foto: Juliano Verardi/TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) prestou, nesta sexta-feira (11), uma homenagem ao desembargador Voltaire de Lima Moraes, que se aposentou após 28 anos de atuação no Judiciário. A cerimônia lotou o Auditório Multiuso do TJRS e contou com a presença de magistrados, servidores, estagiários e representantes de instituições públicas que foram se despedir do ex-presidente da corte.

Natural do Ministério Público, Voltaire ingressou no Judiciário por meio do quinto constitucional e teve passagem marcante também pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Em seu discurso de despedida, o magistrado destacou a importância do olhar humano na carreira pública. “Foram tantos momentos inesquecíveis, sempre com foco no lado humano das pessoas. Sem o pilar sólido do humanismo, não conseguimos chegar a lugar algum”, afirmou.

O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, elogiou a trajetória do colega e ressaltou sua liderança em momentos críticos, como a pandemia e o ataque hacker que atingiu o tribunal. “Voltaire iluminou esta Casa com seus pensamentos e iniciativas brilhantes. Um visionário que soube enxergar o potencial das pessoas e superou desafios com determinação”, afirmou.

Emocionado, Voltaire agradeceu aos colegas de trabalho, às equipes de apoio e à família. “Encerramos ciclos, mas não os sentimentos. Agora, viverei um período sabático, algo inédito para mim, mas estarei sempre pensando em todos vocês que tornaram esta cerimônia tão especial”, declarou.

O procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, relembrou o início do convívio com Voltaire, ainda nos tempos de universidade. “Conheci o professor Voltaire em 1983, em Uruguaiana, quando organizou um simpósio que marcou minha formação. É alguém que todos param para ouvir, sempre com ensinamentos nas palavras”, disse Saltz, que entregou uma placa de homenagem do Ministério Público.

Já o presidente do TRE-RS, desembargador Mário Crespo Brum, lembrou a atuação de Voltaire durante as eleições de 2024, realizadas em meio à maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul. “Liderou um projeto que parecia inviável, garantindo a normalidade das eleições. Seu legado permanece nos três pilares da Justiça: Ministério Público, TJ e TRE”, destacou.

Representando a OAB-RS, o ex-presidente nacional da entidade Cláudio Lamachia apontou o papel do homenageado como construtor de pontes em momentos desafiadores. “Voltaire enfrentou crises com coragem, diálogo e sabedoria. O ato de hoje não é uma despedida, mas um agradecimento a quem dignificou o Direito no Estado e no país”, afirmou.

O presidente da Associação dos Servidores do Judiciário, Paulo Sebastião Olympio, também exaltou a atuação de Voltaire na aprovação do Plano de Carreira dos servidores. “Mesmo diante da pandemia, do ataque hacker e das restrições orçamentárias, ele liderou a elaboração do plano com visão de futuro e atenção às novas tecnologias do Judiciário”, disse.

A chefe de gabinete Clarice Pereira da Costa, que representou a assessoria do desembargador, encerrou os discursos com um agradecimento emocionado. “Levamos conosco a sabedoria, o exemplo e o compromisso com a Justiça. Foi um mestre que não apenas ensinava, mas também inspirava e motivava todos os dias”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/homenagem-marca-despedida-do-desembargador-voltaire-de-lima-moraes-do-judiciario-gaucho/

Homenagem marca despedida do desembargador Voltaire de Lima Moraes do Judiciário gaúcho

2025-07-11