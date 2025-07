Mundo Guerra comercial: Trump anuncia tarifa de 30% sobre importações do México e da União Europeia

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas de 30% para o México e a União Europeia (UE). A medida está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

As cartas foram enviadas para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Até o momento, pelo menos 25 notificações já foram enviadas pelo republicano a seus parceiros comerciais.

A carta ao México segue o mesmo padrão da notificação enviada ao Canadá, na última quinta-feira (10). Nesse caso, o presidente norte-americano também indicou que as taxas foram estipuladas para “lidar com a crise nacional do fentanil”.

“Os Estados Unidos impôs tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, de despejar essas drogas em nosso país”, diz o republicano em sua carta.

Segundo Trump, apesar de o México ter ajudado a proteger a fronteira com os Estados Unidos – medida que é parte das negociações feitas entre os dois países desde o começo do ano – os feitos conquistados ainda não foram suficientes.

“O México ainda não conseguiu deter os cartéis que tentam transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso permitir que isso aconteça!”, afirmou o republicano no documento.

Já na notificação enviada à presidente da Comissão Europeia, Trump afirmou que a carta demonstra a “força e o compromisso” dos Estados Unidos em continuar suas relações comerciais com o bloco europeu, apesar dos déficits comerciais registrados pelo país.

“Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais persistentes e prolongados, causados por políticas tarifárias e não tarifárias da União Europeia. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco”, afirma o republicano na carta.

Nesse caso, além de definir a taxa em 30%, com vigência a partir de 1º de agosto, o presidente norte-americano também afirmou que os produtos transbordados – ou seja, que são reexportados para outro país – estarão sujeitos à tarifa mais elevada e reivindicou a abertura dos mercados europeus para os EUA.

“A União Europeia permitirá acesso completo e aberto ao mercado dos Estados Unidos, sem que tarifas sejam cobradas de nós, em uma tentativa de reduzir o grande déficit comercial. Se, por qualquer motivo, decidirem aumentar suas tarifas e retaliarem, qualquer que seja o valor, esse aumento será somado aos 30% que cobraremos”, disse o republicano no documento.

A taxação vem após o republicano afirmar que caminhava nas negociações com a UE. Segundo já indicado pela liderança do bloco, a expectativa é que a União Europeia feche um acordo bilateral com os Estados Unidos antes de 1º de agosto, com concessões para setores de exportação considerados importantes – como aeronaves, equipamentos médicos e bebidas alcoólicas.

Bruxelas também teria afirmado que considera um acordo voltado para proteger as montadoras europeias com grandes instalações de produção nos EUA. Nesta semana, no entanto, o ministro de finanças alemão, Lars Klingbeil, alertou que a UE estava preparada para retaliar, se necessário.

“Se não chegarmos a um acordo comercial justo com os EUA, a UE está pronta para tomar contramedidas”, disse.

