Esporte Candidatos à presidência colorada discutem futuro de Rodrigo Caetano no clube

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde dessa terça-feira (20), Alessandro Barcellos, Guinther Spode e José Aquino Flores, concederam entrevista à Rádio Grenal, dando enfase na possível extensão de contrato com o atual executivo de futebol Rodrigo Caetano. Os 3 representantes serão candidatos à presidência do clube nas eleições que se aproximam, e sabem da importância estratégica da permanência do dirigente no elenco.

Rodrigo Caetano chegou ao Inter após uma passagem de altos e baixos como homem do futebol do Flamengo. No Colorado, o diretor tem feito um ótimo trabalho e é muito prestigiado dentro do Beira-Rio.Não é por acaso que o dirigente vem recebendo sondagens de outros times, mas prioriza permanecer no Internacional e aguarda procura das chapas candidatas do clube.

Guinther Spode, desembargador e atualmente no conselho deliberativo do Inter, será representante do Movimento Inter Grande (MIG) na candidatura, e em relação à permanência de Rodrigo Caetano, Spode aguarda a decisão também da atual gestão, mas que considera um grande profissional, apenas não tem a solução concreta.

Alessandro Barcellos, ex-vice de futebol do clube, que deve se candidatar representado o movimento Inove, ressaltou que o contrato do dirigente deve ser renovado, se ele for eleito vai propor a apresentação do projeto e se Caetano concordar, vão avançar na negociação.

E por fim, José Aquino Flores que se candidatará por uma chapa independente, enfatizou que há uma perfeita convicção do trabalho de Rodrigo Caetano, assim como da comissão técnica e que a ideia é sim providenciar uma renovação de contrato.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 15 de novembro, no Conselho Deliberativo. Os principais candidatos definidos ou encaminhados até agora são Guinther Spode, Alessandro Barcellos e José Aquino Flores de Camargo, porém, uma a quarta candidatura ainda pode ser lançada. No entanto, a definição de fato do novo presidente deve ficar para o segundo final de semana de dezembro, no segundo turno, com o voto dos associados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte