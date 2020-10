Esporte Marcos Guilherme fala sobre disputa por posição: ”É uma dor de cabeça boa para o Coudet”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde dessa terça-feira (20), o atacante colorado Marcos Guilherme concedeu uma entrevista coletiva e destacou pontos importantes sobre seu momento no clube, a liderança do Campeonato Brasileiro e a classificação para a Libertadores.

Já perguntado sobre a preparação para o confronto contra a Universidad Católica, que acontece na próxima quinta-feira (22), o jogador projetou a partida se baseando no treino já realizado e na preparação feita pelo técnico Eduardo Coudet: ”Estamos quase classificados, não é 100% ainda, precisamos ir com foco total. Temos chance até de sermos primeiro do grupo, com certeza vamos muito fortes e focados para garantir a classificação.”, disse.

”Não sabemos como o Coudet vai montar a equipe, mas ele sempre coloca quem está melhor preparado. Creio que para essa partida não será diferente”, acrescentou.

Não só semana de Libertadores, mas também de partida importante contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, valendo a garantia em primeiro lugar na competição, ao falar sobre isso, Marcos Guilherme garantiu que o foco era o mesmo em todos os jogos: ”Todos os jogos a partir de agora são decisivos, são todos jogos muito difíceis. Desde o começo do ano nós queríamos estar dentro desse contexto. É momento de estarmos bem focados e continuaremos assim para mantermos a liderança e garantir a classificação.”

O jogador que vinha sendo titular sob comando de Eduardo Coudet, antes da parada da pandemia, perdeu espaço na retomada do futebol, mas aos poucos, retorna à titularidade colorada: ”Creio que meu mmento, um pouco antes da pandemia, eu estava muito bem, nossa equipe estava muito entrosada. Mas após a pandemia, eu dei uma caída de rendimento, não consegui fazer o que eu estava acostumado. Eu estava incomodado com isso, eu me cobro bastante.”

”Eu saí do time um período, mas esses últimos 3 jogos que fui titular, consegui retomar minha confiança. Consegui ajudar a equipe e isso é essencial.”

