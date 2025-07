Porto Alegre Inscrições gratuitas para castração de animais abre nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Cada tutor pode solicitar até cinco castrações por CPF. Foto: César Lopes/PMPA Cada tutor pode solicitar até cinco castrações por CPF. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre abre novas inscrições para castração de cães e gatos por meio do 156+POA, nesta quarta-feira (16), a partir das 8h.

A abertura do protocolo é realizada por meio do WhatsApp do Sistema 156+POA (51) 3433-0156. A orientação é iniciar a conversa com um “Oi”. Em seguida selecione a opção “Castração de cães e gatos” no menu e siga até a confirmação.

Mensalmente são disponibilizados 2,7 mil protocolos, a serem encaminhados às nove clínicas credenciadas para execução do serviço veterinário em diferentes regiões da cidade. Os inscritos e aprovados recebem uma ligação ou notificação via telefone.

O prazo para realização da castração é de 60 dias a partir da confirmação da equipe. Cada tutor pode solicitar até cinco castrações por CPF. A iniciativa é destinada para moradores de Porto Alegre. Para participar, o solicitante deve informar endereço e Cadastro Único ativo.

