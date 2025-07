Rio Grande do Sul 11º Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas: em pauta, ações estratégicas para o setor

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Evento foi realizado na Universidade de Caxias do Sul. (Foto: Divulgação/Sema)

A discussão e apresentação de propostas de iniciativas para atenuação, adaptação e enfrentamento de catástrofes naturais, de forma participativa e representativa, pautaram o 11º Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), nessa quinta-feira (17). O evento foi realizado em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Dentre os temas em destaque, estiveram a Estratégia de Descarbonização do Rio Grande do Sul, por meio da qual o governo do Estado almeja liderar de forma justa e inclusiva a transição energética no País. No foco está a redução das emissões de gases do efeito-estufa, ampliação do uso de fontes de energia limpa e fortalecimento da resiliência climática, de acordo com metas globais de preservação ambiental.

Também foram abordados os planos de transição energética justa nas regiões Carboníferas do Estado, além de ações de Educação Climática e justiça ambiental, promovidas pelo governo. Dentre os destaques, o detalhamento de dados obtidos pelo Roadmap Climático, ferramenta de apoio à governança e que tem por finalidade auxiliar e engajar as prefeituras no enfrentamento das mudanças climáticas – até o momento, já coletadas informações de 436 dos 497 municípios gaúchos.

Com a palavra…

O encontro contou com a participação dos conselheiros, comissões municipais e público em geral. Titular da pasta e também presidente do Fórum, Marjorie Kauffmann conduziu as atividades, na sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS):

“O Fórum é uma oportunidade valiosa para trazer e sensibilizar pautas que são fundamentais para o Rio Grande do Sul. A ideia é desenvolver essas agendas com responsabilidade e dar visibilidade às ações e políticas públicas que o Estado e os municípios vêm implementando para o enfrentamento às mudanças climáticas”.

Secretária executiva do Fórum e coordenadora da Assessoria do Clima da Sema, Daniela de Lara enalteceu o ineditismo do Roadmap Climático no Brasil: “Essa plataforma resulta do reconhecimento de que o diagnóstico é o primeiro passo para transformar a realidade. O Rio Grande do Sul é um Estado diverso, com realidades distintas entre as regiões. Trabalhar com base em evidências locais é o que nos permite formular políticas públicas assertivas e promover uma governança climática mais justa e eficiente”.

Ao final do encontro, os representantes aprovaram a implantação de uma Câmara Técnica, encarregada de definir os projetos que representarão o Estado no evento COP 30, de 10 a 21 de novembro em Belém do Pará. Os resultados desse trabalho serão apresentados na próxima edição do Fórum, prevista para 9 de outubro na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.

Instituído por meio do Decreto nº 56.437/2022, o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas possui caráter participativo e representativo. Reúne especialistas, representantes do governo, organizações não governamentais e a sociedade.

Visita técnica

Como parte da programação do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, a equipe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura realizou no turno da tarde uma visita técnica. Local escolhido: a empresa Frasle Mobility, da Randon Corp, também em Caxias do Sul.

A ideia foi conhecer de perto o projeto “Caldeira Verde”, que substitui o uso de gás natural por biomassa na geração de vapor utilizado na produção de componentes automotivos. Trata-se de um importante exemplo de inovação industrial voltada à redução das emissões de gases poluentes, alinhando-se às políticas de sustentabilidade e transição energética do Estado.

(Marcello Campos)

