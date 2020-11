Porto Alegre Mais de 1 milhão de eleitores devem ir às urnas em Porto Alegre, neste domingo, para escolher prefeito e vereadores

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Lista de candidatos ao Executivo municipal tem nove homens e três mulheres. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Mais de 1 milhão de cidadãos estão aptos a escolher, neste domingo (15), quem serão os vereadores e o prefeito de Porto Alegre em 2021-2014. Na disputa pelo Executivo, são 12 candidatos: Fernanda Melchionna (Psol), Gustavo Paim (PP), João Derly (Republicanos), Juliana Brizola (PDT), Júlio Flores (PSTU), Luiz Delvair (PCO), Manuela D’Ávila (PCdoB), Montserrat Martins (PV), Nelson Marchezan (PSDB), Rodrigo Maroni (Pros) e Valter Nagelstein (PSD).

Vale ressaltar que o nome de José Fortunati (PTB) também deve constar na urna eletrônica, mas eventuais votos que ele receber não serão considerados válidos. Isso porque ele desistiu oficialmente de concorrer, depois de ter a sua chapa impugnada pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), devido a problemas na filiação partidária de seu vice, André Cecchini (Patriota).

Em caso de dúvida, é possível consultar na internet a página oficial divulgacandcontas.tse.jus.br, que traz informações detalhadas sobre os postulantes aos cargos em todo o País.

Já no caso do Legislativo municipal, são 866 candidatos dos mais variados partidos. Eles concorrem a 36 vagas na Câmara de Vereadores, incluindo nomes que já exercem o mandato e tentam a reeleição.

Cenário estatual

No que se refere ao demais 496 municípios do Rio Grande do Sul, o total é de 1.340 postulantes às prefeituras, conforme a estatística da Justiça Eleitoral. A disputa por uma cadeira de vereador, por sua vez, terá 30.832 concorrentes em todo o Estado.

Eleição diferente

No âmbito das medidas de prevenção ao coronavírus, neste ano o pleito foi adiado: o primeiro e o segundo turnos, que deveriam ser realizados em outubro, acabaram adiados para os dias 15 e 29 de novembro.

Além disso, as seções eleitorais abrirão mais cedo, às 7h. E até as 10h o atendimento será preferencial – mas não exclusivo – para os maiores de 60 anos.

A utilização da máscara de proteção facial será exigido de todos os votantes, mesários e demais envolvidos no processo. Caso seja necessário, o mesário pode pedir que o eleitor se afaste e abaixe a proteção para conferir a foto na identidade.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) reforça, ainda, o pedido para que seja levada caneta própria (para assinatura da lista de presenças) e observado o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas nos locais. Não será utilizada a biometria.

Apuração e encerramento

Também por causa da pandemia, a transmissão dos votos após o encerramento do pleito poderá sofrer algum atraso, por conta das medidas de higienização de materiais. A expectativa do TRE gaúcho, no entanto, é de que o procedimento não deva aumentar a demora na oficialização do resultado das urnas, que deve ser divulgado por volta das 20h.

(Marcello Campos)

