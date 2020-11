Política Eleições 2020: Quase 150 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Tradicionalmente realizada no primeiro domingo de outubro, a votação foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus Foto: Divulgação/TRE-RS Tradicionalmente realizada no primeiro domingo de outubro, a votação foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus. (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

O primeiro turno das eleições municipais de 2020 acontece neste domingo (15), com 147.918.483 eleitores aptos para escolher vereadores, prefeito e vice-prefeito de 5.567 municípios. Tradicionalmente realizada no primeiro domingo de outubro, a votação foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus.

A exceção ficará por conta da cidade de Macapá, afetada pelo apagão de energia elétrica que atinge o estado do Amapá e seus impactos na logística e na segurança do pleito. Por lá, as duas etapas da votação acontecerão nos dias 13 e 27 de dezembro deste ano.

Também não votam para prefeito os moradores das cidades de Brasília, administrada pelo governador do Distrito Federal, e de Fernando de Noronha (PE), arquipélago governado por um administrador escolhido pelo governador de Pernambuco.

O maior colégio eleitoral do país é o da cidade de São Paulo, onde 8.986.687 pessoas estão habilitadas para votar nas eleições municipais. O estado de São Paulo também é o que concentra mais votantes, com 33.565.294 eleitores distribuídos entre os 665 municípios paulistas.

Na outra ponta, o município que concentra o menor eleitorado do País é Araguainha (MT), com 1.001 eleitores. Esta eleição será a primeira com votação para prefeito e vereador na cidade de Boa Esperança do Norte (MT).

Os números da eleição

As mulheres adultas com ensino-médio completo, entre 35 e 39 anos, representam a maioria dos eleitores nas eleições municipais de 2020.

Dos 147,9 milhões de eleitores, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informa que 52,5% são mulheres e 47,5%, homens. São 9.985 eleitores habilitados a votar utilizando o nome social, que beneficia pessoas transsexuais e transgêneras. Candidatos com nome social são 171, um aumento de 489%.

O tribunal contabiliza 1.158.405 eleitores autodeclarados como deficientes físicos ou intelectuais. A depender da deficiência do eleitor, a Justiça Eleitoral promove adaptações no processo.

Eleitores com problema de mobilidade contam como salas de votação localizadas no térreo das escolas, por exemplo. Este é o caso mais comum, representando 417.239 eleitores, ainda segundo o painel do TSE.

Do outro lado da mesa, são 19.348 candidatos a prefeito e 518.328 candidatos a vereador. Tal qual uma prova de vestibular, há uma relação de candidato por vaga, que é alta, mas não chega à dos cursos mais concorridos em um desses processos.

Em todo o País, são 3,47 candidatos a prefeito por cada vaga, enquanto há 8,9 postulantes a vereador para cada uma dessas posições disponíveis.

A ocupação mais informada pelos candidatos é a indefinida “Outros”, que representa 21,41% do total. Entre as preenchidas, aparecem como mais populares “agricultor”, com 6,83%; servidor público municipal, com 6,37%; e “empresário”, com 6%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política