Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter 13 eliminações depois, o Inter de Alessandro Barcellos segue sem reação

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em pleno Beira-Rio, com a rua de fogo, 43 mil vozes e papel picado no ar, o Inter foi novamente eliminado

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Em pleno Beira-Rio, com rua de fogo, 43 mil vozes e papel picado no ar, o Inter foi novamente eliminado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Mais uma noite decisiva do Inter, mais uma rua de fogo acesa pela paixão da torcida, e mais um capítulo melancólico da gestão de Alessandro Barcellos. No dia 20 de agosto, o Inter recebeu o Flamengo no Beira-Rio, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Colorado precisava reverter o placar. Mas quem fez o resultado foi o adversário rubro-negro, selando a eliminação colorada.

As críticas ao presidente voltaram com força. Apenas duas semanas antes, o Inter já havia sido eliminado por outro clube carioca — o Fluminense — nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A torcida fez sua parte: lotou o estádio, protagonizou a tradicional rua de fogo e tentou empurrar o time com toda sua energia. Mas o esforço parece ter surtido pouco efeito. O elenco entrou em campo com a mesma apatia que marcou as últimas derrotas.

Além das escolhas questionáveis de Roger Machado à beira do gramado, um momento chamou atenção dos 43.581 torcedores presentes: Alan Rodríguez, o melhor em campo até então — incansável na marcação e incisivo nos avanços — foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo por Johan Carbonero, gerando revolta nas arquibancadas.

Fora das quatro linhas, outro episódio constrangedor marcou a noite. O jogo teve início atrasado em 21 minutos devido ao excesso de papéis picados jogados no gramado antes da partida.

Com o campo molhado, os papéis aderiram à grama e à bola, dificultando o início do confronto. Para piorar, o clube pode ser punido pela Conmebol: a cor utilizada era prata, proibida pela entidade, e os papéis foram lançados no lado errado do campo, o oposto autorizado pela entidade sul-americana.

A frustração culminou em protestos. Durante o jogo, as críticas se concentraram em Roger Machado. Após o apito final, cerca de 100 torcedores se dirigiram à entrada do estádio usada pelo elenco colorado.

Desta vez, os alvos foram outros: o presidente Alessandro Barcellos, que está em seu segundo mandato sem conquistar títulos de expressão, e os jogadores que não escaparam do protesto, onde foi pedido para os atletas serem “mais guerreiros”.

Apesar da mobilização, os jogadores não tiveram contato com os manifestantes. O clube montou um esquema especial de segurança, com presença da tropa de choque e vigilância privada. Ainda assim, algumas grades foram derrubadas durante o protesto.

Eliminações da gestão Barcellos

  1. Gauchão 2021 – vice-campeão, perdeu título para o Grêmio
  2. Copa do Brasil 2021 – eliminado pelo Vitória na terceira fase
  3. Libertadores 2021 – eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final
  4. Gauchão 2022 – eliminado pelo Grêmio na semifinal
  5. Sul-Americana 2022 – eliminado pelo Melgar nas quartas de final
  6. Gauchão 2023 – eliminado pelo Caxias nas semifinais
  7. Copa do Brasil 2023 – eliminado pelo América nas oitavas de final
  8. Libertadores 2023 – eliminado pelo Fluminense nas semifinais
  9. Gauchão 2024 – eliminado pelo Juventude nas semifinais
  10. Copa do Brasil 2024 – eliminado pelo Juventude na terceira rodada
  11. Sul-Americana 2024 – eliminado pelo Rosário Central na segunda fase
  12. Copa do Brasil 2025 – eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final
  13. Libertadores 2025 – eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar
https://www.osul.com.br/13-eliminacoes-depois-o-inter-de-alessandro-barcellos-segue-sem-reacao/ 13 eliminações depois, o Inter de Alessandro Barcellos segue sem reação 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar
Grêmio Grêmio tem desfalques importantes para encarar o Ceará na Arena pelo Brasileirão
Economia Intenção de consumo das famílias brasileiras recua 0,3% em agosto ante julho
Rio Grande do Sul Agressão de criança no Rio Grande do Sul: mais duas famílias denunciam professora por maus-tratos em creche de Caxias
Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”
Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro
Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas
Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
Política Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump sobre como reagir ao tarifaço, afirma a Polícia Federal
Pode te interessar

Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar

Inter Diante de quase 44 mil torcedores, Inter se despede da Libertadores com derrota de 2 a 0 para o Flamengo

Inter Inter busca a virada contra o Flamengo na Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal

Inter Ex-Inter projeta duelo contra Messi e Suárez na Leagues Cup