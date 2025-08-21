Sábado, 23 de agosto de 2025

Inter Roger Machado ainda está à frente do Inter, mas o relógio já começou a contar

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

As partidas que antecedem a Data Fifa representam um divisor de águas para Roger Machado e seu grupo

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico Roger Machado segue no comando do Internacional, mas sob forte pressão e com prazo curto para apresentar resultados. Segundo apuração do Lance!, a diretoria colorada deu ao treinador dois jogos para mostrar evolução e somar pontos no Campeonato Brasileiro. Caso contrário, sua permanência pode ser revista.

A turbulência se intensificou após as eliminações na Copa do Brasil, para o Fluminense, e na Libertadores, diante do Flamengo. Além disso, o Inter acumula quatro derrotas seguidas no Beira-Rio, o que aumentou os questionamentos sobre o trabalho de Roger.

Os próximos compromissos serão cruciais: o Colorado enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (23), às 18h30min, e depois encara o Fortaleza, no dia 31, às 20h30min. A diretoria acredita que bons resultados antes da próxima Data Fifa podem devolver confiança ao grupo e aliviar a pressão.

Roger chegou ao Beira-Rio em julho de 2024 e teve momentos de destaque, como a série invicta de 16 jogos no Brasileirão, a maior da era dos pontos corridos, e a classificação no grupo da morte da Libertadores. Também foi responsável pela conquista do Gauchão, encerrando um jejum de oito anos e vencendo o Grêmio em dois Gre-Nais.

Apesar dos altos e baixos, a diretoria ainda vê potencial no trabalho do treinador, mas exige reação imediata para evitar mudanças no comando técnico.

