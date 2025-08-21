Grêmio Grêmio tem desfalques importantes para encarar o Ceará na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A expulsão de Carlos Vinícius abre caminho para o retorno de Braithwaite ao time titular. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio segue sua preparação para o confronto contra o Ceará, neste sábado (23), às 21 horas, na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes terá dois desfalques por suspensão: o volante Dodi e o centroavante Carlos Vinícius, ambos expulsos na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV.

Dodi foi expulso aos 48 minutos do segundo tempo, enquanto Carlos Vinícius deixou o campo aos 20 minutos da mesma etapa. A ausência do volante se soma à baixa de Villasanti, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo após pisar no gramado sintético da Arena MRV. Exames confirmaram ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral, afastando o paraguaio por tempo indeterminado.

Com isso, Mano Menezes deve escalar Cuéllar e Edenilson como dupla de volantes. A tendência é que o meia Riquelme, que entrou bem contra o Atlético-MG e participou da jogada do terceiro gol, retorne ao time titular. O esquema 4-2-3-1 deve ser mantido, com maior presença ofensiva no meio-campo.

No ataque, a suspensão de Carlos Vinícius abre espaço para o retorno de Braithwaite. O dinamarquês, que cumpriu suspensão na última rodada, aproveitou o período para se recuperar de um desconforto no tornozelo e está pronto para reassumir a titularidade. Carlos Vinícius havia ganhado a vaga justamente pela ausência de Braithwaite, mas agora a troca se inverte.

