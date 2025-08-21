Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Intenção de consumo das famílias brasileiras recua 0,3% em agosto ante julho

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em relação à comparação anual houve redução da intenção da ordem de 0,6%, porém, alguns itens mostraram avanço

Foto: Freepik
(Foto: Freepik)

A ICF (Intenção de Consumo das Famílias) voltou a recuar em agosto no Brasil, caindo 0,3% contra julho, descontados os efeitos sazonais, após três meses de alta, informou a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) nesta quinta-feira (21).

A entidade identificou queda da maioria dos itens da pesquisa nessa comparação. Em relação à comparação anual houve redução da intenção da ordem de 0,6%, porém, alguns itens mostraram avanço. “Mesmo com essas reduções, o indicador se mantém acima do nível de otimismo (101,6 pontos sem ajuste sazonal e 102,9 pontos com ajuste)”, destacou a CNC.

A maioria dos componentes revelou movimento de baixa na comparação com agosto de 2024. As exceções referem-se ao Nível de Consumo Atual – ICF, que subiu 1,1%; Acesso ao Crédito, alta de 1,4%; e Perspectiva Profissional – ICF, a maior elevação do mês, atingindo mais 3,1%.

Mesmo com essa maior facilidade das compras a prazo pelo terceiro mês, a percepção do momento para compra de bens duráveis continuou com a maior retração, de 6,9%, mostrando a forte influência do aumento da taxa Selic desde o ano passado. Já a Renda Atual – ICF apresentou queda de 3%, revelando que os preços continuam sendo um desafio para o poder de compra da população, explicou a CNC.

O crescimento anual do Acesso ao Crédito foi acompanhado por uma estabilidade na comparação mensal, mostrando maior cautela com a liquidez do mercado de crédito, mas ainda com os consumidores em um patamar melhor do que em 2024 em relação às compras a prazo.

O porcentual daqueles que consideram mais fácil o acesso recuou para 32,6% (de 32,8% no mês anterior), o menor desde abril de 2020 (33,1%). O Emprego Atual – ICF teve ligeira queda no mês, de 0,2%, convergindo para a tendência do resultado da análise anual, um recuo de 1,3%, uma piora na percepção das famílias em relação ao mercado de trabalho no curto prazo.

A Perspectiva Profissional – ICF também voltou a recuar na comparação mensal em agosto, mas obteve a maior taxa positiva frente ao ano passado, de 3,1%. Outro fator positivo para os próximos meses é que 53,2% das famílias possuem perspectiva positiva sobre o emprego, o maior porcentual desde março de 2024 (53,3%).

Com a perspectiva para os próximos meses do mercado de trabalho mais dividida, a Perspectiva do Consumo – ICF ficou estável no mês e recuou 0,2% em relação ao ano passado.

“A necessidade do crédito para manter o consumo continua aquecendo o comércio imediato, mas a Selic mais alta começa a afetar a inadimplência e freia o movimento. Assim como o mercado de trabalho voltou a gerar cautela, mas com a perspectiva profissional ainda resistindo positivamente”, explicou a CNC.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Agressão de criança no Rio Grande do Sul: mais duas famílias denunciam professora por maus-tratos em creche de Caxias
https://www.osul.com.br/intencao-de-consumo-das-familias-brasileiras-recua-03-em-agosto-ante-julho/ Intenção de consumo das famílias brasileiras recua 0,3% em agosto ante julho 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Agressão de criança no Rio Grande do Sul: mais duas famílias denunciam professora por maus-tratos em creche de Caxias
Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”
Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro
Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas
Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
Política Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump sobre como reagir ao tarifaço, afirma a Polícia Federal
Política Advogado de Bolsonaro diz que pedido de asilo na Argentina foi uma “sugestão” descartada pelo ex-presidente
Política Governo brasileiro comprará produtos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos, diz ministro
Política Imprensa internacional repercute suposto plano de Bolsonaro de pedir asilo político à Argentina
Pode te interessar

Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil

Economia INSS suspende contratos com a Crefisa por coação de aposentados, venda casada e outras irregularidades

Economia Empresas americanas acusam o Pix de “competição desigual” em documento levado ao governo Trump

Economia Bancos brasileiros temem escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Supremo