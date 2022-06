Rio Grande do Sul Em Gramado, um carro esportivo da Mercedes é utilizado como viatura policial

13 de junho de 2022

Veículo foi confiscado de organização criminosa que atuava na Serra Gaúcha. (Foto: Divulgação/MP-RS)

A Polícia Civil da cidade gaúcha de Gramado está utilizando em sua frota um veículo que chama a atenção de moradores e turistas: um automóvel Mercedes, modelo SLK 250-CGI. Para entender como um modelo tão admirado por fãs de veículos esportivos foi parar nas ruas da Serra Gaúcha como viatura, é preciso detalhar uma sequência de fatos.

Tudo começou em 2019, com uma operação desencadeada para desarticular organização criminosa que explorava jogos-de-azar na região e “lavava” valores de origem ilícita por meio de estabelecimentos comerciais e “laranjas”.

Cumpridas as medidas judiciais que haviam sido representadas ao Poder Judiciário pela autoridade policial à época, incluindo a garantia do sequestro de bens dos envolvidos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) manifestou-se a favor, considerando que havia indícios suficientes dos crimes e contravenções apurados.

Em paralelo à ação penal oferecida, apresentopu duas outras ações: uma cível de natureza reparatória dos danos sociais provocados à comunidade de Gramado pela quadrilha e outra de natureza cautelar criminal para alienação antecipada de bens.

Carro

Também com a intervenção do Ministério Público, deferiu-se pela Justiça a destinação provisória dos bens móveis sequestrados, inclusive um veículo Mercedes SLK 250 CGI, para o uso imediato da Polícia Civil.

O veículo foi devidamente adesivado para uso como viatura ostensiva, sendo que a sua manutenção não trará ônus ao Estado do Rio Grande do Sul, pois será providenciada pelo Movimento de Combate à Violência (Mocovi), com recursos repassados pelo Ministério Público a partir de acordos judiciais devidamente homologados.

(Marcello Campos)

