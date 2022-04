Porto Alegre 135 praças devem ser revitalizadas neste ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Foto: Alex Rocha/PMPA

Vinte praças já foram revitalizadas neste ano em Porto Alegre, segundo a prefeitura. A meta para 2022 é recuperar 135. Em 2021, 102 praças foram recuperadas.

Entre as principais intervenções, estão a pintura e recuperação de brinquedos e passeios, colocação de saibro, pintura de bancos e mesas de jogos, além da substituição de telas nas quadras. As praças com pista de skate e aparelhos de ginástica ao ar livre também recebem melhorias.

“A pracinha é um ponto de congregação dos bairros e é capaz de mudar para melhor a relação dos moradores com uma região. Por isso, estamos trabalhando para qualificar esses espaços em diferentes pontos da cidade. É claro que o cuidado de todos com as praças nos ajuda a preservar a manutenção por mais tempo”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

Os trabalhos de recuperação são feitos pelas equipes da prefeitura e também por empresas contratadas. Além da manutenção do mobiliário urbano, periodicamente as equipes da prefeitura fazem a capina e roçada nas praças da Capital.

As praças revitalizadas até agora em 2022 são: José Dornelles Medina, Laurentino Zottis, Frank Long, Poetisa Consuelo Belloni, Doutor Ernesto Correa, Antônio Gildo Irigaray, Octacílio Gonçalves dos Santos, Zeferino Brasil, Percival Flores, Jardim das Oliveiras, Maurício Rosenblatt, Doutor Archimedes Moreira de Azambuja, Arcênio Gonçalves da Silva, Parque Marinha do Brasil (playground), Lupicínio Rodrigues, Dom Sebastião, Marquesa de Sévigné, Conde de Porto Alegre e duas praças se nome na Restinga.

