Mundo Após sanções, Rússia proíbe a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido no país

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Boris Johnson e mais 12 políticos britânicos foram proibidos de entrar na Rússia Foto: Reprodução Boris Johnson e mais 12 pessoas foram proibidas de entrar na Rússia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Rússia decidiu proibir a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e de altos funcionários do governo britânico no país. A medida, divulgada neste sábado (16), é uma resposta às sanções impostas pelo país europeu por conta da guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Em comunicado, Moscou afirmou que Londres está “estrangulando a economia doméstica” ao fazer campanha para isolar o país internacionalmente.

“As ações russofóbicas das autoridades britânicas, cuja principal tarefa é incitar uma atitude negativa em relação ao nosso país, cercear os laços bilaterais em quase todas as áreas, são prejudiciais ao bem-estar e aos interesses dos habitantes da própria Grã-Bretanha. Quaisquer ataques de sanções inevitavelmente atingirão seus iniciadores e receberão uma rejeição decisiva”, ressaltou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A lista de alvos das sanções incluiu 13 pessoas. Entre elas, estão os ministros do país europeu e Theresa May, ex-primeira-ministra britânica. Confira os nomes:

– Boris Johnson: primeiro-ministro

– Dominic Rennie Raab: vice-primeiro-ministro, ministro da Justiça

– Elizabeth Mary Truss, ministra das Relações Exteriores

– Ben Wallace: secretário de Defesa

– Bolsa Shapps: ministro dos Transportes

– Priti Patel: ministro do Interior

– Rishi Sunak: ministro das Finanças

– Kwasi Kwarteng: ministro do Empreendedorismo, Energia e Estratégia Industrial

– Nadine Vanessa Dorries: ministra da Digitalização, Cultura, Mídia e Esportes

– James Heappey: vice-secretário de Defesa

– Nicola Ferguson Sturgeon: primeiro-ministro da Escócia

– Suella Braverman: procuradora-geral da Inglaterra e País de Gales

– Theresa May: parlamentar conservadora e ex-primeira-ministra britânica

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo