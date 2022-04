Brasil Pessoas afetadas pela paralisação dos servidores do INSS devem reagendar os serviços

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A paralisação nacional da categoria ocorre por tempo indeterminado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil A paralisação nacional da categoria ocorre por tempo indeterminado. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério do Trabalho e Previdência reiterou que os segurados que não foram atendidos em razão da greve dos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem fazer o reagendamento dos serviços.

De acordo com o órgão, mesmo com o reagendamento, o INSS vai considerar o dia originalmente marcado como a data de entrada do requerimento para evitar prejuízo financeiro aos segurados.

A remarcação de perícias médicas pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download nos sistemas Android e iOS, ou no site www.inss.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

A paralisação nacional da categoria, que ocorre por tempo indeterminado, começou no mês passado. Entre as principais reivindicações dos servidores, estão a recomposição salarial de 19,99%, melhoria das condições de trabalho e realização de concurso público para contratação de mais trabalhadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil