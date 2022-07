Porto Alegre Em Porto Alegre, linhas de lotação que atendem universidades na Zona Leste são reativadas nesta segunda-feira

23 de julho de 2022

O decreto 21.556, que regulamenta a tarifa, foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre Foto: Luciano Lanes/PMPA Tarifa é de R$ 8 para qualquer viagem no transporte seletivo da capital gaúcha. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre anunciou para esta segunda-feira (25) a reativação de duas linhas de táxi-lotação que circulam do Centro Histórico até a Zona Leste da cidade: “30.21-Partenon-Campus Ipiranga” e “30.23-Partenon-Bonsucesso”.

Dessa forma, o serviço de transporte seletivo volta a contemplar quem se desloca até a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e às instalações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no bairro Agronomia.

A linha “30.21-Partenon-Campus Ipiranga” oferece 60 viagens por dia, com intervalo de 24 minutos entre cada uma. O seu terminal foi alterado para a avenida Júlio de Castilhos e passa a atender também ao Campus Central da UFRGS.

Já a “30.23-Partenon-Bonsucesso” tem oferta de 90 viagens por dia em dias úteis e 58 aos sábados, com viagens a cada 19 minutos em dias úteis – aos sábados, o intervalo é de 28 minutos.

Percursos, horários, duração das viagens e outras informações podem ser conferidas de forma detalhada no site da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL-Poa): atlpoa.com.br.

Tarifa a R$ 8

Com tarifa única para qualquer linha em Porto Alegre, o serviço de transporte por lotação teve a sua tarifa reajustada para R$ 8 no dia 9 de julho. O novo valor havia sido solicitado pela ATL.

“A exemplo do que ocorreu no transporte coletivo, o sistema sofreu perdas com as restrições de atividades devido à pandemia de coronavírus e também sofre com os constantes aumentos do óleo diesel”, destacou na ocasião o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), Adão de Castro Júnior. “Temos dialogado com a ATL e encaminhado medidas que auxiliem o serviço a continuar funcionando”.

(Marcello Campos)

