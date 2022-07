Mundo Presidente dos Estados Unidos ainda sente dor de garganta, mas sintomas da covid já estão mais fracos

24 de julho de 2022

Joe Biden completará 80 anos em novembro. (Foto: EBC)

Incluído entre os grupos risco para covid por ser idoso (80 anos em novembro próximo), o presidente norte-americano Joe Biden já apresenta melhora considerável em seu quadro de saúde neste domingo (24), três dias após receber teste positivo para coronavírus. “Resta agora a dor de garganta”, informou seu médico Klein O’Connor.

Ele acrescentou: “A tosse e as dores no corpo diminuíram e o importante é que ele não está sentindo falta de ar. Pulso, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura corporal permanecem normais”. Um representante da Casa Branca garantiu, por sua vez, que nenhum dos 17 contatos próximos do chefe do Executivo foi infectado.

O mesmo funcionário emitiu declaração oficial detalhando que Joe Biden muito provavelmente contraiu a subvariante BA.5 do coronavírus, considerada altamente contagiosa e que tem impulsionado uma nova onda de casos da doença nos Estados Unidos.

E mesmo admitindo que o presidente chegou a apresentar infecção respiratória na região pulmonar superior, o comunicado mais recente menciona “sintomas leves” da covid.

Na quinta-feira, logo após a confirmação do contágio, um porta-voz presidencial divulgou em Washington (capital do país) um vídeo em que Joe Biden transmite, sorrindo, uma mensagem positiva: “Estou bem”.

Já no dia seguinte, ele inclusive participou de reuniões por teleconferência com funcionários da administração federal, ocasião em que apresentava tosse em alguns momentos.

Tratamento

O mais importante político do Partido Democrata na atualidade permanecerá em isolamento até receber teste negativo para coronavírus. Ainda de acordo com seu médico, completou o terceiro dia com tratamento à base do antiviral Paxlovid e está respondendo bem ao medicamento.

Ele também está recebendo Tylenol, acetaminofeno, inaladores e hidratação oral para aliviar a faringite. “A a dor de garganta é um bom sinal, porque provavelmente reflete a atuação do sistema linfoide no sentido de dar uma resposta por meio da expulsão do vírus”. frisou Klein O’Connor, que prosseguiu:

“Corrimento nasal, tosse e dores no corpo têm arrefecido de forma significativa, enquanto a saturação do oxigênio continua em ótimo nível. Da mesma forma, a pressão arterial e temperatura do corpo permanecem normais e o pulmão do presidente Joe Biden está limpo”.

