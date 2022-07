Mundo 140 dias de guerra: Rússia volta a bombardear centro da Ucrânia e mata mais de 20 pessoas

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Outras 90 pessoas ficaram feridas com gravidade no bombardeio, na cidade de Vinnytsia. (Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia)

Ao menos 23 pessoas morreram nesta quinta-feira (14) em bombardeios russos no centro da Ucrânia, uma área fora dos atuais focos dos ataques de Moscou, informou o chefe da polícia nacional ucraniana, Ihor Klymenko. O alvo, segundo o serviço de emergência ucraniano, foi a cidade de Vinnytsia, que fica a 200 quilômetros de Kiev.

Além dos mortos, há 90 pessoas feridas, muitas delas hospitalizadas em “condições graves”, segundo a polícia da cidade. Os socorristas lutaram contra um incêndio provocado pelos ataques.

Vinnytsia fica em uma área muito pouco atacada durante a guerra da Ucrânia, que está perto de completar 150 dias. E distante do atual foco dos bombardeios da Rússia, no leste do país vizinho.

Além desse ataque, o ministério da Defesa russo disse que as forças aéreas do país derrubaram dois aviões de guerra ucranianos, além de canhões M777 Howitzers, fornecidos pelos Estados Unidos, também nesta quinta, no leste do país.

Kiev ainda não se manifestou sobre o suposto ataque.

140 dias

A invasão da Rússia à Ucrânia completou 140 dias na última quarta (13), com a perspectiva de uma “guerra longa” e as tropas russas focando em conquistar toda o Donbass, como é a chamada a região no leste da Ucrânia. Praticamente toda a área está dominada por Moscou, que tenta agora implementar medidas como a moeda local e referendos separatistas.

Já a Ucrânia investe em uma contraofensiva para tentar recuperar seus territórios com ataques a regiões dominadas pela Rússia, utilizando armas e equipamentos que vêm sendo fornecidos ao país pelos Estados Unidos e por países europeus. Nesta semana, forças ucranianas bombardearam a região de Kherson, no sul do país, atualmente sob domínio da Rússia. Ao menos sete pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas.

Grãos

O contato entre Rússia, Turquia, Ucrânia e a ONU sobre a questão das exportações de grãos ucranianos continuará depois que as negociações de quarta-feira (13) em Istambul forneceram alguns elementos de um possível acordo, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas devem assinar um acordo na próxima semana com o objetivo de retomar as exportações de grãos da Ucrânia no Mar Negro, disse o ministro da Defesa turco Hulusi Akar após as negociações. “De fato, houve uma discussão substantiva sobre essa questão”, disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a repórteres nesta quinta. “Foi possível formular alguns elementos de um possível acordo que Rússia, Ucrânia e Turquia estão discutindo agora em suas capitais por meio de seus departamentos militares”, disse ela. Uma data preliminar para a próxima reunião de quatro vias é 20 ou 21 de julho, informou a agência de notícias russa RIA, citando uma fonte familiarizada com a situação. Não restam obstáculos significativos para a assinatura do acordo, acrescentou sua fonte.

