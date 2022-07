Mundo Onda de calor espalha incêndios pelo sul da Europa; Espanha vive pico de calor

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Mais de 2 mil bombeiros, com o apoio de aeronaves, combatem incêndios florestais em Portugal. (Foto: Reprodução de vídeo)

De Portugal à Grécia, os incêndios se espalharam pelo Sul da Europa nesta quinta-feira (14), quando uma onda de calor sufocante atingiu a Península Ibérica. Na Grécia, a luta contra as chamas resultou na morte de duas pessoas no dia anterior, quando um helicóptero caiu no mar enquanto tentava apagar um incêndio florestal na Ilha de Samos, informou a guarda costeira.

Portugal, cujo centro foi devastado pelo fogo desde a semana passada, registrou 200 incêndios na última quarta (13), o número mais elevado desde o início da onda de calor. Mais de dois mil bombeiros ainda estão mobilizados em todo o país para combater grandes focos ativos.

“Hoje [quinta] será o dia mais grave devido ao aumento das temperaturas, ao vento mais forte de Leste [que pode atiçar as chamas] e à queda nos níveis de umidade”, alertou o primeiro-ministro português António Costa.

De acordo com o último relatório da Proteção Civil portuguesa, os incêndios causaram a morte de uma pessoa e cerca de 60 feridos.

França

Na França, as altas temperaturas também complicaram a tarefa dos bombeiros que lutam desde terça (12) no departamento de Gironde, na região da Nova Aquitânia, no Sudoeste, contra dois incêndios florestais que já queimaram cerca de 4 mil hectares, incluindo perto de turística duna de Pilat, cujo acesso foi fechado “até novo aviso”. Também há incêndios na região da Occitânia, no Sudeste.

Por medo de novos incêndios, os fogos de artifício, privados ou públicos, foram proibidos por ocasião de 14 de julho, feriado nacional francês alusivo à queda da Bastilha, até esta segunda (18) à noite em Gironde e no departamento vizinho de Landes.

Na Itália e na Croácia houve vários incêndios menores, de acordo com o sistema europeu Copernicus.

Espanha

Na Espanha, onde já foram registradas temperaturas acima dos 45ºC, nesta quinta foi atingido o pico de uma onda de calor que durará pelo menos até domingo (17) ou talvez até meados da próxima semana. As previsões são semelhantes em Portugal, onde foram registados 46,3°C no centro do país na quarta.

Para esta quinta, era esperado “o dia de pico deste episódio de onda de calor”, alertou a Agência Meteorológica do Estado Espanhol (Aemet), que não prevê, no entanto, que o recorde absoluto de calor da Espanha — de 47,4°C, em agosto de 2021 em Montoro, na Andaluzia — seja quebrado.

No entanto, espera-se um calor esmagador, acima dos 40ºC, nos vales dos rios Guadiana, Tejo e Guadalquivir, no Sudoeste do país, e no Centro, segundo o Aemet.

Toda a Espanha, exceto as Ilhas Canárias, está em alerta devido às altas temperaturas. Andaluzia (Sul), Extremadura (Sudoeste) e até Galiza (Noroeste), com um clima tradicionalmente moderado, estão em alerta vermelho.

As temperaturas diminuirão neste fim de semana na Espanha, principalmente no Sul e no Oeste, mas a situação permanecerá sufocante no Noroeste, à medida que a onda de calor se mover para o Norte, em direção à França e ao Reino Unido.

O país também sofre com incêndios. O mais preocupante já devastou pelo menos 4 mil hectares em uma área montanhosa que abrange as regiões de Extremadura e Castela e Leão, não muito longe de Portugal.

