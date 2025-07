Mundo Lula diz em discurso para o Banco dos Brics que a ONU é “insignificante”

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2025

"Há muito tempo não via nossa ONU tão insignificante como se apresenta hoje", afirmou o presidente. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente a atuação da ONU (Organização das Nações Unidas) em relação ao conflito entre Israel e Palestina. As declarações foram feitas na sexta-feira (4), durante seu discurso na abertura da reunião do Novo Banco de Desenvolvimento (o Banco do Brics), realizada no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o chefe de Estado brasileiro questionou diretamente a eficácia da ONU em resolver o conflito e avançar na criação de um Estado Palestino, além de apontar o que chamou de “crise de liderança global”.

Durante seu pronunciamento, Lula destacou a ausência de lideranças políticas influentes no cenário internacional, fazendo uma crítica contundente à atuação atual da ONU.

“Nunca vi o mundo tão carente de lideranças políticas como hoje. Há muito tempo não via nossa ONU tão insignificante como se apresenta hoje”, afirmou o presidente diante dos representantes dos países que integram o Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O presidente voltou a adotar um tom firme ao se referir às ações de Israel na Faixa de Gaza, reafirmando sua posição de que se trata de um genocídio. “Uma ONU capaz de criar o Estado de Israel não é capaz de criar o Estado Palestino, não é capaz de fazer um acordo de paz para impedir o genocídio de mulheres e crianças em Gaza”, declarou, reforçando sua crítica à inércia da comunidade internacional diante da escalada da violência na região.

Além das críticas geopolíticas, Lula aproveitou a oportunidade para defender propostas econômicas que vêm sendo discutidas no âmbito do Brics. Em especial, destacou a importância de avançar na criação de uma nova moeda comum para transações comerciais entre os países do bloco, como alternativa ao dólar. Segundo ele, essa é uma medida estratégica para fortalecer a soberania econômica dos países emergentes.

“É por isso que a decisão de vocês de uma nova moeda de comércio é extremamente importante, tem problemas, eu sei, mas se não encontrarmos uma nova fórmula, terminaremos o século 21 como terminamos o 20. E isso não será benéfico para a humanidade”, afirmou o presidente.

Lula reconheceu que há desafios técnicos e políticos para implementar a proposta, mas enfatizou que a busca por novas soluções econômicas é essencial para o futuro do bloco. A reunião contou com a presença de representantes de todos os países membros, e teve como pauta central o fortalecimento da cooperação econômica e política entre os integrantes do Brics. (Com informações do Poder360)

Lula diz em discurso para o Banco dos Brics que a ONU é "insignificante"

