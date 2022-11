Rio Grande do Sul Comitiva gaúcha chega ao Egito para a 27ª Conferência das Nações sobre Mudanças Climáticas, a “COP27”

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Evento prossegue até a quarta-feira (18), com participantes de diversos países. (Foto: Vanessa Trindade/Sema)

Após visita a Israel para compromissos focados no segmento de recursos hídrigos, representantes do governo do Rio Grande do Sul desembarcaram nesta quinta-feira (10) no Egito para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a “COP27”. O evento prossegue até 18 de novembro na cidade de Sharm El-Sheikh e reúne líderes de diversos países para discutir medidas contra a crise climática global.

A delegação gaúcha é formada por integrantes das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), além da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Também participam membros do Ministério Público Estadual (MP-RS).

No estande do Brasil, o grupo se encontrou com o diretor de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nelson Ananias, a fim de alinhar o cronograma de eventos da agricultura de baixo carbono e sustentabilidade. Esta é a primeira vez que a agricultura gaúcha está presente na conferência, unindo pautas do setor e questões ambientais.

A agenda da equipe inclui apresentações dos titulares Marjorie Kauffmann (Sema) e Domingos Velho Lopes (Seapdr), sobre ações de combate às mudanças climáticas.

Próximos passos

– Nesta sexta (11), Marjorie participará do evento como painelista, abordando o tema “Resiliência em cidades latino-americanas – perdas e danos em nível subnacional”.

– Sábado (12), Marjorie e Domingos comparecerão a encontro do Conselho de Desenvolvimento dos Estados do Sul (Codesul) sobre o projeto Starrs (States and Regions Remote Sensing), que visa fornecer estimativas das emissões de gases de efeito-estufa, por meio de sensoriamento remoto e inteligência artificial.

– Na segunda (14), data convencionada como o “Dia da Agricultura” na COP, a Seapdr estará presente no estande do Brasil, participando de todas as pautas sobre agricultura de baixo carbono.

– Terça-feira (15), Marjorie também representará o governo gaúcho em encontro de autoridades brasileiras sobre os avanços da Campanha “Race to Zero” e novos investimentos em ações climáticas. No mesmo dia, será assinado o termo de cooperação entre o Estado e a Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional sem fins lucrativos e que desenvolveu uma plataforma global de dados climáticos.

– O retorno da delegação ao Brasil está previsto para a quarta-feira (16). Durante esse período, a Fepam participará da programação em pautas relativas a descarbonização das atividades de óleo e gás, fertilizantes e aço.

