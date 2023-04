Ciência A reveladora imagem dos anéis de Urano, o gigante de gelo do Sistema Solar

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

A imagem mostra alguns dos 13 anéis conhecidos de Urano. (Foto: NASA/Reprodução)

Os anéis desse gigante de gelo em nosso sistema solar nunca foram vistos com tanta clareza. A Nasa divulgou nova imagem de Urano, o sétimo planeta a partir do sol, capturada pelo Telescópio Espacial James Webb.

Quando a espaçonave Voyager 2 passou por Urano em 1986, sua câmera mostrou uma bola verde-azulada quase inexpressiva.

Mas os comprimentos de onda infravermelhos e a sensibilidade de Webb revelam anéis espetaculares e dados da atmosfera do planeta, relata a agência espacial dos EUA.

Urano tem características únicas no sistema solar. É o único planeta que gira de lado, em um ângulo de aproximadamente 90 graus em relação ao plano de sua órbita.

Isso causa estações extremas, pois os pólos do planeta experimentam anos de luz solar constante, seguidos por um número igual de anos de escuridão total.

Um dia em Urano dura 17 horas e 14 minutos (o tempo que leva para girar sobre si mesmo). Mas um ano, tempo que leva para completar sua órbita ao redor do Sol, equivale a 84 anos terrestres (30.687 dias em nosso planeta) .

Urano tem 13 anéis conhecidos e 11 deles são visíveis nesta imagem do Webb. Alguns dos anéis parecem tão brilhantes que parecem ser um único anel maior.

A imagem também revela algumas das 27 luas conhecidas de Urano, embora a maioria seja pequena demais para ser vista aqui.

Gigante de gelo

Urano é feito principalmente de gelo fluido em um núcleo sólido. Netuno e Urano são chamados de gigantes do gelo porque, embora também sejam planetas gasosos como Júpiter e Saturno, eles são compostos principalmente de água congelada, metano e amônia.

O planeta mostra uma tonalidade azul na imagem representativa do lançamento de cores, criada pela combinação de dados de dois filtros.

Na imagem, uma área que brilha no polo voltado para o Sol, conhecida como calota polar, pode ser vista no lado direito do planeta.

O mecanismo pelo qual essa calota parece surgir quando o pólo entra em contato direto com a luz solar no verão e depois desaparece no outono permanece um mistério.

Na borda da calota polar está uma nuvem brilhante, e há uma segunda nuvem brilhante na extremidade esquerda do planeta. Ambas as nuvens provavelmente estão relacionadas a tempestades.

A imagem é resultado de uma exposição de apenas 12 minutos de Urano com dois filtros. É apenas a ponta do iceberg do que o telescópio James Webb pode revelar sobre o planeta, segundo a Nasa.

