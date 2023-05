Saúde 15% dos homens e 4% das mulheres com esquizofrenia têm diagnóstico relacionado ao uso de maconha

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











No Brasil, o uso recreativo da maconha é proibido, mas mesmo assim estatísticas mostram alto índice de consumo na população. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A maconha pode estar associada a um maior número de casos de esquizofrenia entre homens mais jovens, a partir de uma interferência da droga no cérebro humano, identificaram pesquisadores do Instituto Nacional de Abuso de Drogas (Nida), dos Estados Unidos. De acordo com o estudo, publicado na revista científica Psychological Medicine, até 30% dos casos do transtorno mental nos homens de 21 a 30 anos estão ligados ao vício em cannabis.

Diretora do Nida, a pesquisadora Nora Volkow afirmou, em comunicado dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), que o resultado do estudo chama a atenção para o problema, que precisa de uma resposta urgente. Segundo ela, os jovens precisam pensar duas vezes antes de fumar maconha.

“Os transtornos por uso dessas substâncias e doenças mentais é um importante problema de saúde pública, exigindo ação urgente e apoio para as pessoas que precisam”, disse, em nota, Nora Volkow. “À medida que o acesso à cannabis se expande, é crucial que também se expanda a prevenção, a triagem e o tratamento para pessoas que possam sofrer de doenças mentais associadas ao uso dela.

A pesquisa foi feita a partir de uma análise de dados de 6,9 milhões de pessoas, com idades entre 16 e 49 anos, entre 1972 e 2021, disponíveis por meio dos registros nacionais da Dinamarca. Ao relacionar as informações e considerar a faixa etária até os 49 anos, os pesquisadores identificaram que 15% dos diagnósticos de esquizofrenia em homens, e 4% dos em mulheres, podem ser atribuídos à droga. O impacto é levemente inferior ao observado somente entre os homens mais jovens, de até 30 anos (30%).

O estudo apontou que os casos de esquizofrenia têm aumentado nas últimas décadas, o que está ligado ao crescimento e envelhecimento da população. Mas os pesquisadores alertam que pode se tornar mais comum à medida que a maconha se torna cada vez mais legal.

“As descobertas deste estudo podem ajudar as decisões que os profissionais de saúde podem tomar ao cuidar dos pacientes, bem como as decisões que os indivíduos podem tomar sobre seu próprio uso de cannabis”, diz Volkow.

Os pesquisadores dizem que o desenvolvimento do cérebro humano, em áreas ligadas ao julgamento, resolução de problemas e emoções, continua mesmo quando a pessoa está com 20 anos. Os cientistas, no entanto, alertaram que fumar maconha pode atrapalhar esse processo e aumentar o risco de um jovem sofrer de pensamentos psicóticos.

“O aumento da legalização da cannabis nas últimas décadas a tornou uma das substâncias psicoativas mais usadas no mundo, enquanto também diminuindo a percepção pública de seus danos”, explicou Carsten Hjorthøj, pesquisador de saúde mental da Universidade de Copenhague, que também é uma das responsáveis pela pesquisa.

De acordo com o Nida, 60.563 pessoas, com idade entre 16 a 49 anos, foram analisadas para o estudo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/15-dos-homens-e-4-das-mulheres-com-esquizofrenia-tem-diagnostico-relacionado-ao-uso-de-maconha/

15% dos homens e 4% das mulheres com esquizofrenia têm diagnóstico relacionado ao uso de maconha

2023-05-05