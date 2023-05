Tecnologia iPhone bate recorde de vendas no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

IPhone 11 é um dos smartphones mais populares da Apple nos últimos anos. (Foto: Reprodução)

Após a Apple ter assumido a segunda posição no mercado brasileiro de smartphones de acordo com o Statcounter, a publicação de resultados financeiros confirma um recorde de faturamento na categoria de Serviços e aumento de faturamento do iPhone. E, segundo Tim Cook, o atual CEO (diretor executivo) da Apple, os smartphones da empresa bateram recorde de vendas no Brasil.

Durante uma conferência para detalhar os resultados financeiros do último trimestre, Tim Cook afirmou que o iPhone mostrou recorde de vendas em países de mercados emergentes como Brasil, Malásia e Índia, destacando ainda que “este resultado é um testemunho de que nossas equipes em todo o mundo estão empenhadas em dar vida a novas inovações.”

Luca Maestri, diretor financeiro da Apple, citou durante a conferência a migração do O Boticário para produtos Apple com o objetivo de aumentar a produtividade e satisfação de funcionários com o uso de iPhones e Macs para gerenciamento de operações. O Grupo Boticário tem mais de 15 mil funcionários diretos, o que por si só já representa uma boa vitória para a empresa de Tim Cook.

iPhone 11 pode ter sido essencial

A popularização do iPhone 11 como um dos melhores celulares da Apple para se ter em 2022 pode ter sido um fator importante para a empresa, uma vez que o dispositivo ainda oferece ótimo desempenho de câmera, processamento veloz e software estável com anos de atualização do iOS, entregando um custo-benefício de excelência.

As vendas do iPhone 12 e do iPhone 13 também devem ter impulsionado o recorde. O primeiro por ser encontrado ainda mais barato após um ano do seu lançamento e o segundo por ser a grande novidade da Apple até o final do ano passado.

A estreia do iPhone 14 no fim de 2022 também pode ter tido um impacto nas vendas graças à estreia do novo iPhone 14 Plus com grande tela de 6,7 polegadas e bateria de maior duração em celulares da Apple, e a chegada do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max com desempenho superior, Dynamic Island substituindo o entalhe e nova câmera de 48 MP.

Resta saber se a Apple conseguirá manter o crescimento durante os trimestres seguintes no mundo e no Brasil.

iPhone bate recorde de vendas no Brasil

2023-05-05