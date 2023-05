Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Edição da iniciativa foi detalhada em evento no Palácio Piratini.

Uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (22) no Palácio Piratini, em Porto Alegre, marcou o lançamento oficial da edição 2023 da Campanha do Agasalho no Rio Grande do Sul. A expectativa é superar o resultado do ano passado, quando foram arrecadadas quase 750 mil peças de roupa – também são aceitos cobertores, calçados e alimentos não perecíveis.

É necessário que o itens estejam limpos e em bom uso, afinal. Para evitar que as pessoas entreguem peças sujas ou sem condições de uso (sapatos com o par incompleto, por exemplo), dentre outras atitudes que prejudicam o processo de triagem e de distribuição das peças, a Defesa Civil estadual faz um apelo:

“Pedimos cuidado com o material entregue, que deve ser entregue limpo e em condições de uso. Não há estrutura para que façamos a higienização e eventuais reparos, então é importante que as pessoas tenham esse cuidado”.

A ação deste ano, alias, tem como mote o desapego e a empatia, para que a população entenda a importância de doar aquilo que já não usa, mas que pode fazer a diferença no inverno de muitas pessoas. “Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa”, diz o comercial institucional que será veiculado.

Discursos

O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária de Comunicação, Tânia Moreira, do secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, e do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira. Também compareceram titulares de pastas envolvidas na organização da iniciativa.

Outras participações marcantes foram a do comediante Jair Kobe, com seu personagem “Guri de Uruguaiana”, e a do grupo Voice In.

Em um gesto simbólico, Leite faz a primeira doação e enalteceu o sentimento de coletividade e a importância de doar peças em bom estado para garantir um inverno com dignidade para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Mais de cem roupas infantis também foram doadas durante o lançamento. Um grupo de voluntárias da Casa do Artesão, vinculada à Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), tricotou as peças.

Onde doar

– Central de Doações da Defesa Civil do RS: permanece aberta durante todo o ano, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) – Avenida Borges de Medeiros nº 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre.

– Palácio Piratini, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

– Prefeituras das 497 cidades gaúchas (algumas também realizam as suas próprias campanhas).

– Supermercados da Rede Zaffari.

– Banco do Brasil (36 agências em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Guaíba).

