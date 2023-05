Porto Alegre Avança o plano da prefeitura de Porto Alegre para o segundo trecho da orla do Guaíba.

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Segmento está localizado entre a Rótula das Cuias a a foz do Arroio Dilúvio. (Foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira (22), a prefeitura de Porto Alegre avançou mais uma etapa no plano de transformar o chamado “Trecho 2” da orla do Guaíba em uma área com centro de eventos, anfiteatro e esplanada para até 30 mil pessoas. O novo capítulo se deu por meio da assinatura do contrato com a empresa SP Parcerias para serviço de consultoria no processo de parceria público-privada (PPP) que envolve a iniciativa.

Com 850 metros de extensão entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio, no bairro Praia de Belas, o segmento abrange uma área de 134 mil metros-quadrados. Cerca de 20% desse espaço deverá ter área construída, de acordo com a proposta anunciada no início do mês.

Também está prevista a obrigatoriedade de uma reserva natural para os cágados que vivem na área, além de um farol com mirante, ciclovias, decks, áreas para eventos ao ar-livre, playground, cachorródromo, caminho das flores e estacionamento.

Os próximos passos incluem consulta pública, audiência pública e encaminhamento do projeto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para revisão. A expectativa é de que essas etapas sejam concluídas até o fim do ano.

Já a publicação da licitação, a assinatura de contrato com empresa concessionária e o início das obras estão previstos para 2024. Após o começo do serviço, os trabalhos deverão durar aproximadamente quatro anos.

A prefeitura não mencionou, porém, que destino pretende dar ao Anfiteatro Por do Sol. Atualmente em situação de ruínas e abandono pelo poder público municipal, a estrutura – inaugurada em 2000 – tem a sua recuperação defendida por alguns setores, inclusive nos meios culturais.

Contratada

Sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Governo da cidade de São Paulo, a SP Parcerias é especialista em estruturar e desenvolver projetos de concessão, desestatização e PPPs. Em relação ao segmento abrangido, será responsável por desenvolver o edital e o contrato de concessão, com duração pevista de 35 anos.

Além disso, participou do processo de análise de projetos recebidos pelo município por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).

Presenças

Realizada no Centro Administrativo Municipal, a cerimônia de rubrica do documento contou com as presenças do prefeito em exercício, vereador Hamilton Sossmeier, a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, e o executivo-chefe da SP Parcerias, Guilherme de Camargo.

“Este projeto será um grande destaque para Porto Alegre”, declarou Sossmeier. “Temos ouvido muitos elogios sobre essa ideia que serve para o município avançar em diversos setores. A nova orla vem mudando a cidade.”

“Queremos melhorar a qualidade de vida dos porto-alegrenses”, acrescentou Ana Pellini. “Essa consultoria técnica da SP Parcerias nos permite desenvolver projetos inéditos e inovadores.”

(Marcello Campos)

2023-05-22