Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

O ovo é um alimento de baixo custo. (Foto: Reprodução)

Considerado vilão por uns e herói na dieta de outros, o ovo é um dos alimentos mais imprescindíveis disponíveis no mercado, atrás apenas do leite materno. Com sua praticidade, versatilidade e acessibilidade, ele se colocou entre os protagonistas no prato não só do brasileiro como do mundo todo.

De acordo com Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o ovo é um alimento de baixo custo e possui diversas vitaminas e muitos minerais necessários para a manutenção da saúde das pessoas. E ele ainda é fácil de preparar, né?

Assim, o ótimo custo-benefício e a praticidade no preparo do ovo faz com que ele se torne uma boa opção de proteína nas refeições. Porém, suas vantagens vão além disso, já que ele traz vários benefícios para a nossa saúde e desenvolvimento.

Benefícios do ovo

Uma das funções do ovos na alimentação é o combate a perda da musculatura e a manutenção da massa muscular. Então é importante manter o ovo como fonte de proteína, participando da alimentação de forma estratégica e somado a exercícios físicos, evitando a redução muscular e mantendo uma forma de vida mais saudável.

Outro benefício é o consumo de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes que agem diretamente na proteção dos olhos contra a luz.

“O que os estudos mostram é que o consumo do ovo aumenta os carotenoides séricos sem alterar o colesterol. Um estudo realizado com pessoas que consumiram um ovo diariamente mostra que elas tiveram um aumento da luteína e zeaxantina plasmática sem elevar os lipídios séricos e colesterol”, explica a especialista.

O ovo também tem papel importante para o desenvolvimento desde o nascimento. Após o parto, muitas mulheres ficam com inúmeras dúvidas sobre a alimentação que devem ter durante o período de amamentação. Mas, segundo Lúcia, um dos alimentos que podem e devem ser consumidos nesse momento é o ovo.

“O ovo contribui com a alimentação materna e pode, indiretamente, favorecer um maior aporte de vitaminas e minerais ao leite materno”, comenta a nutricionista. Além disso, no geral, o ovo é uma fonte de proteína, vitaminas, minerais e, claro, carotenoides importantes para todas as faixas etárias e sexos.

Ou seja, o ovo é prático, participa de muitas receitas doces e salgadas, é saboroso e faz muito bem para a saúde. Então que tal aproveitar mais tudo isso acrescentando o ovo mais vezes na sua dieta?

