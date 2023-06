Acontece Ex-presidente Jair Bolsonaro visita os pavilhões da TranspoSul 2023

22 de junho de 2023

Participação iniciou com churrasco na área externa do evento e posterior caminhada entre os expositores da feira. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

A visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, movimentou o terceiro dia da TranspoSul 2023 – Feira e Congresso de Transporte e Logística, em Porto Alegre. Ele esteve acompanhado de outros líderes e representantes do legislativo estadual gaúcho.

Durante a visita à TranspoSul, Bolsonaro conversou com empresários e profissionais do segmento que estão presentes no evento, considerado o maior da região Sul do Brasil. Participou de um almoço especial na área externa onde falou para os presentes sobre a importância do setor de transporte e logística para economia do país.

“Estou aqui com uma verdadeira família de transportadores que andam pelas veias do nosso país transportando riqueza, pessoas e unindo o nosso país. O trabalho de todos vocês é importantíssimo”, afirmou.

O presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo, saudou a vinda do ex-presidente à feira, agradecendo o respeito que, segundo ele, sempre existiu com a classe de empresários e profissionais do transporte e logística.

Já o presidente da TranspoSul, Roberto Machado, enalteceu a participação do ex-presidente da República no evento e agradeceu pelas diversas vezes que foram ouvidos os anseios da categoria de transportadores. Ao final, o ex-presidente caminhou pelo pavilhão observando as inovações trazidas pelas empresas do segmento.

