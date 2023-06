Acontece Prêmio Gaúcho Despoluir reconhece empresas de transporte com menor emissão de poluentes durante 23ª TranspoSul

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Solenidade apresentou as companhias do setor que obtiveram o melhor desempenho no Programa Ambiental Despoluir em 2022. Foto: William Cardoso Foto: William Cardoso

A cerimônia do Prêmio Gaúcho Despoluir reuniu todo o Sistema Rodoviário nesta quarta-feira (21), com troféus para o Transporte de Cargas e de Passageiros, como parte da programação oficial da 23ª TranspoSul, realizada nos pavilhões da Fiergs, em Porto Alegre.

“É uma iniciativa importante e que ajuda a tornar essa consciência ambiental cada vez mais presente”, afirmou o vice-presidente da Fetransul, Glademir Zanetti.

No setor do transporte de cargas o Prêmio Gaúcho Despoluir destina quatro troféus, sendo agraciadas as empresas que realizaram a maior quantidade de avaliações nos últimos 12 meses, sendo um para a região de Porto Alegre; um para a Região Metropolitana; um para a região da Serra e um para o interior do Rio Grande do Sul. A avaliação foi feita de julho de 2022 a maio de 2023.

A 1ª colocada na região de Porto Alegre foi a Gabardo Transportes. Na Região Metropolitana, foi agraciada a empresa Reiter Transporte e Logística. A vencedora da Serra Gaúcha foi a Expresso São Miguel. Na categoria interior do estado, o primeiro posto foi da Transportes Rodoviários Letsara.

Turismo e fretamento

A partir deste ano, o Prêmio Despoluir também foi atribuído às empresas de turismo e fretamento, através de Convênio firmado entre a Fetergs e ATTURS – Associação das Transportadoras Turísticas e de Fretamento do Rio Grande do Sul. Participaram do Prêmio Despoluir empresas associadas à ATTURS e que fizeram duas aferições ao longo do ano de 2022. A disputa pelo Troféu também ocorreu conforme o tamanho da frota, com as empresas concorrendo em diferentes faixas: De 21 a 70 veículos foram finalistas: Expresso Nova Palmira de Transportes, de Feliz; Empresa Sulpolo Locação e Transportes, de Triunfo; e Motrix Transporte e Serviço. A vencedora foi a Motrix Transporte e Serviço.

Na categoria acima de 71 veículos, as finalistas foram: Janiz Transportes, de Canoas; Auto Viação Putinga, de Esteio; e Turis Silva, de Porto Alegre. A vencedora foi a Turis Silva

Transporte Regular de Passageiros

No transporte de passageiros, em 2022 foram aferidos 16.314 veículos de 230 empresas, com aprovação de 96,10%, ou seja, quase a totalidade da frota dentro dos padrões de respeito e conservação do meio ambiente.

As empresas do transporte regular de passageiros foram divididas conforme o segmento em que atuavam: urbano, metropolitano e longo curso. Em cada segmento, havia ainda a divisão conforme a frota, com troféus para empresas com até 70 veículos, de 71 a 150 veículos e superior a 150 veículos. Foram premiadas as três melhores classificadas em cada faixa de segmento, com o Troféu Despoluir sendo atribuído àquela que teve o melhor desempenho nas duas aferições de 2022.

As selecionadas para finalistas no segmento Urbano com frota até 70 veículos foram: Empresa Sete de Setembro, de São Leopoldo; InovaSul Transporte Seletivo, de Porto Alegre e Expresso Assur, de Guaíba. O troféu foi para Empresa Sete de Setembro, de São Leopoldo.

Entre as empresas de 71 a 150 veículos, foram finalistas a Empresa Nossa Senhora Conquistadora, de Pelotas; Viação Teresópolis Cavalhada, de Porto Alegre e Nortran, de Porto Alegre. A vencedora foi a Nortran.

Já entre as empresas com mais de 150 veículos, a disputa foi entre Companhia Carris Porto Alegrense; Visate Viação Santa Teresa, de Caxias do Sul e Sopal – Sociedade de Ônibus Portoalegrense. A vencedora foi a Visate – Viação Santa Teresa, de Caxias do Sul.

Empresas Metropolitanas

A categoria contou com as finalistas Sogil – Sociedade de Ônibus Gigante, de Gravataí; Empresa de Transportes Coletivos Viamão e Expresso Rio Guaíba, de Guaíba. A vencedora foi a Expresso Rio Guaíba.

Empresas do Segmento de Longo Curso

As finalistas com frota até 70 veículos foram Expresso São Marcos; Expresso Azul, de Lajeado e Expresso Sinimbu, de Santa Cruz do Sul. A vencedora foi Expresso Azul.

Já na categoria de 71 a 150 veículos foram finalistas a Empresa Auto Viação Venâncio Airews; Viação União Santa Cruz; e Expresso Embaixador. A vencedora foi a Viação União Santa Cruz.

Por fim, na classe de mais de 150 veículos as finalistas foram Unesul, de Porto Alegre; Planalto Transporte, de Santa Maria; e Ouro e Prata, de Porto Alegre. A vencedora foi a Ouro e Prata.

