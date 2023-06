Acontece Diretora de conteúdo da Rede Pampa destaca relação entre mídia e esporte em evento da Sportmadness

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Marjana dividiu experiências sobre como os veículos de comunicação e o futebol geram oportunidades de negócio. Foto: O Sul Marjana dividiu experiências sobre como os veículos de comunicação e o futebol geram oportunidades de negócio. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, renomada especialista em comunicação esportiva, trouxe diversos insights sobre como a mídia e o esporte se complementam e geram oportunidades de negócio e desenvolvimento no universo do futebol durante evento da Sportmadness nesta quarta-feira (21).

Com sua vasta experiência no setor, Marjana abordou o papel da mídia na promoção de eventos esportivos, as estratégias de engajamento dos torcedores através dos meios de comunicação e o impacto das transmissões ao vivo. Como case, ela apresentou a Rádio Grenal, única rádio do mundo voltada ao futebol 24h por dia. O veículo vem se consolidando como uma referência na transmissão esportiva, oferecendo uma programação de qualidade aos seus ouvintes e contribuindo para o desenvolvimento do meio esportivo do Rio Grande do Sul.

“Da mesma forma que a mídia dá visibilidade e constrói ídolos, ela também está presente no momento de denúncias e fracassos dos atletas. No entanto, cabe sempre aos veículos de comunicação manter um padrão de qualidade do serviço. Por isso é importante entender a relação do desempenho dos clubes e jogadores com o rendimento financeiro deles. Uma parcela desse investimento que gira em torno do futebol pode ser atraída para a mídia, porque o rendimento dela é muito mais constante e não está sujeita a intempéries”, explicou a diretora.

O evento “Oportunidades de Negócio no Esporte” foi um espaço para empreendedores, profissionais de marketing, gestores de clubes e entusiastas do futebol aprofundarem seus conhecimentos sobre como aproveitar o potencial da mídia para impulsionar o sucesso nos negócios relacionados ao mundo esportivo. Também foi tema do encontro questões como as políticas públicas para o esporte no Rio Grande do Sul e o poder das marcas esportivas.

Diretora de conteúdo da Rede Pampa destaca relação entre mídia e esporte em evento da Sportmadness

2023-06-21