Acontece Transposul: expositores demonstram inovações e tecnologias para aumentar a segurança viária

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Veículos pesados são 5% da frota, mas estão presentes em 47% dos acidentes fatais. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

No Brasil, a segurança viária é um desafio constante, com índices alarmantes de acidentes e mortes nas estradas. A preocupação com a segurança nas estradas e a prevenção de acidentes está presente na grande maioria dos expositores, presentes na TranspoSul 2023 Feira e Congresso de Transporte e Logística. Durante os quatro dias de realização do evento, os visitantes podem conhecer as inovações e soluções que estão sendo desenvolvidas pelo setor de transporte e logística para enfrentar esse desafio. As empresas apresentam tecnologias avançadas, equipamentos de segurança, treinamentos especializados e estratégias de gestão que visam garantir viagens mais seguras e evitar acidentes.

Uma das atrações em termos de segurança nos caminhões apresentados pela linha de veículos da Volkswagen são elementos de segurança. Segundo Glauco Rafael Juliato, Key Account na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a empresa não se limitou aos já consolidados sistemas de ABS e EBD (parte de um conjunto de tecnologias de segurança de frenagem e estabilidade).

“São questões que não existe lei obrigando, mas a Volkswagen implantou como itens de série nos nossos caminhões e ônibus. Exemplos disso são tecnologias como o ESC (controle de estabilidade), HSA (assistente de partida em rampa) e o ATC (controle de tração).

Em 2021, os ônibus e caminhões mataram 2.853 pessoas e deixaram outras 5.453 gravemente feridas nas rodovias federais brasileiras, segundo dados do Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal. Esses números preocupantes evidenciam a necessidade de ações efetivas para aumentar a segurança e reduzir os riscos nas rodovias.

Uma história surpreendente quando o assunto é salvar vidas, está presente na TranspoSul. A expositora Mônaco, conta a sua trajetória, oriunda de uma dor incomensurável, que deu origem a um propósito forte. Em 1991, um representante comercial estava atrasado para um compromisso e, excedendo a velocidade, tirou a vida de um menino de 16 anos, que estava a caminho do seu primeiro dia de trabalho. Naquele momento, muitos sonhos foram interrompidos. Uma família inteira sofre até hoje o impacto da perda, que pôde ser superada, mas nunca esquecida. Aquele jovem, é o Nando, irmão da Sandra e da Bruna, CEOs da Mônaco, que tomaram a decisão de nunca parar de caminhar.

“Nosso propósito é influenciar positivamente o trânsito e contribuir para redução de acidentes, gerando prosperidade para as pessoas e para as empresas. Quando um gestor de frotas está empenhado em agir preventivamente, algumas informações são fundamentais para a tomada de decisões acertadas. Acompanhar as infrações cometidas pelos condutores, dispara uma série de providências que têm impacto direto no trânsito. Por meio da gestão de infrações, é possível conhecer os condutores que mais cometem infrações e corrigir os comportamentos. Monitorar o status da CNH do condutor permite que apenas condutores habilitados estejam trafegando nas ruas. Essa gestão precisa ser realizada periodicamente, usando tecnologias confiáveis e centralizando as informações para fácil acesso. Uma gestão baseada em dados e monitoramento de informações confiáveis e consistentes pode salvar muitas vidas.” diz Sandra Lume Michelin, CEO da Mônaco.

A Omnilink, líder e referência no mercado de rastreamento e gerenciamento de frotas e logística, apresenta sua linha completa de soluções, com destaque para o Omnisafe e a tecnologia LoRa. Com um avançado algoritmo, o Sensor de Fadiga do Omnisafe pode detectar com precisão o cansaço real e o estado de distração do motorista sob qualquer condição climática, com ou sem óculos de sol. Outro complemento do sistema é o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), que integra câmeras que leem em tempo real a proximidade do veículo à frente e as faixas de sinalização na pista, emitindo alertas em casos de risco.

De acordo com a Omnilink, integrados ao software de gerenciamento de frotas, esses sistemas podem ajudar a reduzir mais de 90% dos acidentes, contribuindo para um trânsito mais seguro.

A segurança precisa estar, também, no cuidado com as peças do caminhão. A expositora Eixo Sul, uma das maiores distribuidoras de peças do estado do Rio Grande do Sul e do Oeste Catarinense, mostra esse cuidado. O sistema de frenagem deve ser motivo de atenção redobrada para qualquer caminhoneiro. É importante verificar se as lonas ou pastilhas não estão gastas. Ranhuras ou imperfeições nas superfícies são indicativos da necessidade de troca da peça. Como os caminhões e veículos pesados costumam carregar grandes cargas com frequência, a tendência é de que o desgaste seja ainda mais acelerado do que nos veículos de passeio.

Molas, batentes, bandejas e barra estabilizadora são itens do sistema de suspensão que precisam ser verificados para reconhecer previamente qualquer defeito. Ao mesmo tempo, vale conferir a lubrificação dos pinos centrais e de suporte, assim como buchas, parafusos, grampos, mangueiras e válvulas. Em todo esse processo de manutenção preventiva do caminhão, é imprescindível utilizar peças de qualidade. Afinal, tão importante quanto ter essas precauções antecipadas é escolher materiais de qualidade para garantir a segurança e a durabilidade do reparo.

A TranspoSul 2023 reúne grandes empresas e profissionais do setor de transporte e logística ao longo de quatro dias na capital gaúcha com a presença das maiores montadoras, fornecedores de peças e serviços no segmento apresentando inovações e avançadas tecnologias do setor. A programação pode ser conferida no site https://transposul.com/.

