21 de junho de 2023

O presidente Ronaldo Sielichow participou do evento, promovido no ParkShopping Canoas. Foto: Konvictus Agência Foto: Konvictus Agência

A Sicredi União Metropolitana RS reuniu os seus mais de 460 colaboradores e representantes dos conselhos de administração e fiscal para um momento de integração, alinhamento e trocas com a diretoria e palestrantes convidados no último sábado (17). A Convenção de Colaboradores é um evento tradicional da cooperativa e a cada edição propõe a todos os participantes pensar sobre performance, inovação e a melhor maneira de entregar excelência aos associados.

Neste ano, o encontrou foi marcado pelas palestras do Reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores, Padre Lucas Mendes, do Fundador da Easy Taxi, Tallis Gomes e do Diretor Executivo do Centro Administrativo Sicredi (CAS) e Presidente do Banco Sicredi, César Bochi. Além disso, contou com um painel de perguntas mediado pelo Diretor Executivo, Gerson Kunkel.

O Reitor da Basílica Nossa Senhora das Dores, Padre Lucas Mendes, foi o primeiro a falar e trouxe para discussão as virtudes necessárias para o trabalho e como servir ao próximo. Com um olhar integrativo entre vida pessoal e profissional, ele pontuou sobre a importância do planejamento diário, do cumprimento das responsabilidades individuais e coletivas, bem como das virtudes estarem conectadas com a realidade. “No trabalho podemos usar as nossas virtudes para o nosso desenvolvimento e do local onde estamos e para que elas não se tornem vícios precisamos ser empáticos e capazes de nos colocarmos no lugar do outro.”

Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e do G4 Educação, startup de educação e negócios; fundador e CEO da Singu, maior marketplace de saúde e bem-estar do Brasil, começou a sua conversa com os colaboradores parabenizando a organização do encontro pelo perfil mental, espiritual e empreendedor dos palestrantes e o quanto isso é necessário para uma entrega de alta performance. Em sua apresentação abordou cultura organizacional, produtos e sistemas, empreendedorismo, papel do CEO e construção de um negócio inovador. Reforçou que as empresas com maior crescimento em valor de mercado são as mais ágeis. “Algo disruptivo é pensar se o produto oferecido é 10 vezes melhor que os outros do mercado, descobrir o mais rápido possível quando se está errado e pensar em quais processos para atingir a eficiência”, explica.

O presente e futuro do Sicredi foi tema da palestra do Diretor Executivo do Centro Administrativo Sicredi (CAS) e Presidente do Banco Sicredi, César Bochi. Ele fez um resgate histórico, apresentou o panorama de crescimento e satisfação de associados e colaboradores e destacou o impacto do Sicredi nas regiões onde atua. “O Sicredi cresce de 20 a 30% ao ano, tem consistência de números, entrega valor agregado ao associado e é protagonista no tema que se refere a investimentos na comunidade”.

Outro destaque da manhã foi a novidade trazida pelo Diretor de Operações, Jadir Carlotto, de que a Cooperativa terá uma agência móvel. A previsão é a van começar a circular pela capital e pelos 8 municípios da região metropolitana no segundo semestre de 2023. O foco é sempre proporcionar comodidade e um atendimento personalizado aos associados e um relacionamento próximo com os diferentes segmentos da sociedade.

Na ocasião, o Diretor de Negócios João Tortorelli falou sobre os pilares do ciclo estratégico e de como as perspectivas de atingimento dos objetivos estão próximas. No encerramento da Convenção, o Vice-Presidente Alcides Brugnera e o Diretor Executivo Gerson Kunkel lembraram o quanto a união de forças é fundamental para a obtenção de bons resultados. Eles agradeceram ao trabalho de cada um e a presença no evento.

Conforme o Presidente da Cooperativa, Ronaldo Sielichow, este momento estava sendo muito aguardado, pois nos últimos três anos o encontro físico não foi possível em razão da pandemia. Ele destacou o clima de alegria e felicidade que envolveu a todos. “Estamos em plena expansão e fortalecimento da nossa Cooperativa e estas trocas de conhecimentos e práticas com profissionais que são referência no mercado irão contribuir cada vez mais para o nosso desenvolvimento e para juntos construirmos uma sociedade mais próspera”.

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 85 mil associados e atua nos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

