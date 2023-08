Esporte Vini Jr. deverá ser desfalque do Brasil no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

O atleta deve ficar de cinco a seis semanas se recuperando. Foto: Divulgação/CBF O atleta deve ficar de cinco a seis semanas se recuperando. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid e da Seleção Brasileira deverá ficar fora dos gramados por algumas semanas após uma lesão muscular na coxa na partida da última sexta-feira (25) contra o Celta de Vigo. O atleta deve ficar de cinco a seis semanas se recuperando e, assim, não participará das duas primeiras partidas do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru, no mês de setembro.

“Após exames feitos em Vini Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, o jogador foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral direito. Seu progresso será monitorado”, afirmou o clube nesta segunda-feira (28).

A lesão do jogador de 23 anos é mais um problema para o Real Madrid. O goleiro titular Thibaut Courtois e o zagueiro brasileiro Eder Militão estão praticamente fora de toda a temporada.

Ambos os atletas estão com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Enquanto o recém-contratado Arda Guler perderá parte da temporada, devido a uma cirurgia no joelho. Já o meia espanhol Dani Ceballos e o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy se recuperam de lesões musculares.

