Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Neste domingo, o ingresso de uma nova massa de ar seco garante o tempo firme e o ligeiro declínio das temperaturas na maioria das regiões Foto: Divulgação Neste domingo, o ingresso de uma nova massa de ar seco garante o tempo firme e o ligeiro declínio das temperaturas na maioria das regiões. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A umidade e a chuva predominam na maior parte do Rio Grande do Sul neste sábado (7). A aproximação de uma área de baixa pressão favorece a ocorrência de pancadas de chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados no Norte e Nordeste, segundo um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Neste (8), o ingresso de uma nova massa de ar seco garante o tempo firme e o ligeiro declínio das temperaturas. Apenas nas regiões Norte e Nordeste, ainda ocorrem chuvas fracas e isoladas.

Na (9) e na ça-feira (10), o ar seco segue predominando, com temperaturas amenas em todo o Estado. Na -feira (11), a aproximação de uma nova área de baixa pressão favorece a ocorrência de pancadas de chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados na faixa Norte.

Porto Alegre

Neste sábado, a chuva volta a cair na Capital gaúcha, principalmente durante o dia. Segundo a Climatempo, os termômetros marcam entre 16°C e 20°C. O domingo terá muitas nuvens, com chuva a qualquer hora, e temperaturas entre 15°C e 19°C.

Já na segunda, o sol retorna a Porto Alegre, com mínima de 15°C e máxima de 22°C. Na terça, também com tempo firme, a máxima será de 27°C.

