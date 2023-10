Agro Amazônia volta a superar o Cerrado e se consolida como o maior bioma com área de pastagem do Brasil

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Na Amazônia, 45,3% das pastagens são áreas novas, com menos de 20 anos de existência Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Na Amazônia, 45,3% das pastagens são áreas novas, com menos de 20 anos de existência. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Amazônia se consolidou, em 2022, como o bioma com a maior área de pastagem do Brasil, superando o Cerrado pelo segundo ano consecutivo, informou nesta sexta-feira (6) o MapBiomas, uma rede do Observatório do Clima composta por ONGs, universidades e empresas.

Em 2021 – primeira vez em que houve a mudança –, a Amazônia havia ultrapassado em 2,1 milhões de hectares a área de pastagem do Cerrado. Essa diferença triplicou de um ano para o outro e, atualmente, o bioma do Norte está 6,3 milhões de hectares à frente do Centro-Oeste.

Cada hectare de terra corresponde a um pouco mais de um campo de futebol, cerca de 10.000 m². Apesar de a Amazônia ter tido expansão da área de pastagem, nem sempre esses territórios estão sendo utilizados para criar gado, explicou a coordenadora científica do MapBiomas, Júlia Shimbo.

“Muitas delas não são produtivas, sendo convertidas para especulação imobiliária e, posteriormente, inclusive, para a agricultura”, explicou Júlia.

Na Amazônia, 45,3% das pastagens registradas em 2022 são áreas novas, com menos de 20 anos de existência. É o bioma brasileiro com maior área de pastagens recém-abertas. A soja, que era inexpressiva em 1985, chegou a mais de 5,7 milhões de hectares no ano passado. A área total de agricultura chegou a 7,2 milhões de hectares, praticamente o dobro de dez anos atrás.

O Cerrado corresponde a 48% de toda a área plantada com soja no Brasil e tem cerca de 3,3 vezes mais de área plantada com soja do que a Amazônia. Ainda assim, o Cerrado possui uma área de pastagem duas vezes maior do que a de agricultura.

