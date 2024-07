Agro Brasil suspende exportações de carnes de aves e derivados para mais de 30 países

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

No caso de países como China, Argentina, Peru e México, a decisão vale para todo o Brasil. (Foto: Agência de Notícias do Paraná)

Após a confirmação de um foco da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) suspendeu preventivamente as exportações de carne de aves e seus produtos. De acordo com o comunicado da pasta, a medida atende aos requisitos acordados nos Certificados Sanitários Internacionais com 44 países e visa “garantir a transparência do serviço oficial brasileiro, frente aos países importadores dos produtos.”

A confirmação do foco da doença se deu em um estabelecimento de produção avícola comercial no município de Anta Gorda.

Com isso, “as suspensões estão relacionadas à área ou região com impedimento de certificação, que varia desde a suspensão por pelo menos 21 dias para todo território nacional ou até mesmo a restrição circunscrita a um raio de 50Km do foco identificado”, completa o comunicado. No caso de países como China, Argentina, Peru e México, a decisão vale para todo o Brasil.

Neste cenário, estão enquadrados nas restrições não apenas as carnes de aves, mas também ovos, carne para alimentação animal e matéria-prima de aves, por exemplo. Ficam também restritos os envios do Estado do Rio Grande do Sul para 30 unidades receptoras das exportações, como a Arábia Saudita, um dos principais destinos da carne de frango gaúcha, além de Chile, Uruguai e a União Econômica Euroasiática, por exemplo.

A restrição é para produtos como carne fresca, resfriada ou congelada de aves; ovos e ovoprodutos; carnes, produtos cárneos e miúdos de aves e farinha de aves, por exemplo. Há ainda a restrição de envio no caso de produtos de um raio de 50 km do foco para países como Canadá, Coreia do Sul, Israel, Japão, Marrocos, Maurício, Namíbia, Paquistão, Tadjiquistão e Timor Leste.

Nestes casos, não podem ser exportados carnes de aves, farinha de aves, penas e peixes para uso na alimentação animal, e produtos cárneos cozidos, por exemplo. O Mapa destacou ainda que “as regras de suspensão são revisadas diariamente e têm em vista as tratativas em curso com os países parceiros, nas quais são apresentadas todas as ações que estão sendo executadas para erradicar o foco.”

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que, no pior cenário, a suspensão de exportações de frango do Brasil pode atingir até 60 mil toneladas. Em entrevista coletiva, a ABPA informou ainda que, entre uma amostra de 12 aves do rebanho, os investigadores encontraram pelo menos um caso positivo para a doença. Também nesta sexta, o Mapa emitiu comunicado declarando emergência zoossanitária no Estado depois do caso da doença de Newcastle. A medida tem validade de 90 dias.

A emergência zoossanitária é o nível mais alto de alerta sobre questões sanitárias. Na nota, o Mapa esclareceu que a medida prevê uma vigilância epidemiológica de forma mais ágil. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de carne de frango do Brasil, segundo informações do ministério. No primeiro semestre do ano, o Estado exportou 354 mil toneladas, número que representa 14,1% das 2,52 milhões de toneladas exportadas pelo Brasil no mesmo período. As exportações dos primeiros seis meses do ano geraram uma receita de US$ 630 milhões.

