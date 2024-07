Grêmio Grêmio fecha acordo para compra do centroavante uruguaio Matías Arezo

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

O Grêmio acertou com o atleta em definitivo e, após a realização dos exames, ele assinará contrato até o final de 2028. Foto: Reprodução O Grêmio acertou com o atleta em definitivo e, após a realização dos exames, ele assinará contrato até o final de 2028. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio anuncia que chegou a um acordo com o Granada, da Espanha, para a contratação do centroavante uruguaio Matías Arezo, que deve se juntar ao elenco gremista para a sequência da temporada. O clube acertou com o atleta em definitivo e, após a realização dos exames, ele assinará contrato até o final de 2028.

Matías Arezo iniciou sua trajetória profissional na base do River Plate do Uruguai em 2019 e chegou ao time principal antes de se transferir ao futebol europeu. Em 2023, foi contratado pelo Granada, da Espanha. No mesmo ano, voltou ao futebol uruguaio para defender o Peñarol por empréstimo. Arezo foi um dos artilheiros do Campeonato Uruguaio, com 17 gols marcados em 33 partidas disputadas. Com a camisa do clube de Montevidéu, em 40 partidas, anotou 22 gols e também se destacou pelas assistências. Após esse período, retornou ao Granada na temporada atual.

O centroavante coleciona convocações para as seleções de base do Uruguai com ótimas participações listando seu nome entre os artilheiros das competições. Arezo também fez parte do grupo Pré-Olímpico do seu país aos 18 anos em 2020. Suas passagens com evidência levaram seu nome para a lista das convocações do técnico Marcelo Bielsa pela seleção principal em 2024.

Ficha Técnica

Nome completo: Douglas Matías Arezo Martínez.

Nascimento: 21/11/2002.

Naturalidade: Montevidéu-URU.

Clubes: River Plate-URU (2022), Granada-ESP (2023), Peñarol (2023) e Granada-ESP (2024).

