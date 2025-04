Política Ministério da Fazenda pede diagnóstico e diz que prorrogação das dívidas não será para todos os produtores rurais gaúchos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











O governo federal sinalizou que a suspensão das cobranças será limitada e condicionada à elaboração de um diagnóstico detalhado sobre as perdas. Foto: Divulgação O governo federal sinalizou que a suspensão das cobranças será limitada e condicionada à elaboração de um diagnóstico detalhado sobre as perdas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dirigentes de entidades do setor rural e políticos se reuniram nesta terça-feira (15), com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, para discutir a situação dos produtores rurais gaúchos atingidos pelas recentes enchentes e estiagens. Durante o encontro, o governo federal sinalizou que a suspensão das cobranças será limitada e condicionada à elaboração de um diagnóstico detalhado sobre as perdas.

A promessa é de realização de um novo encontro — desta vez com a participação de representantes dos bancos — com o objetivo de produzir um diagnóstico preciso sobre as perdas. A expectativa é de que aconteça antes da reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que segue confirmada para a próxima quarta-feira (23).

Guilherme Mello informou que o governo atuará em duas frentes: uma voltada à análise da prorrogação de dívidas de longo prazo e outra com foco em investimentos preventivos para o enfrentamento de eventos climáticos extremos.

“Reconhecemos que as mudanças climáticas têm afetado o Brasil. As secas são recorrentes. É um desafio nacional, e precisamos criar instrumentos eficazes para mitigar os impactos”, afirmou Mello.

Durante a reunião, o senador pelo Rio Grande do Sul Luis Carlos Heinze solicitou a suspensão imediata dos pagamentos por pelo menos seis meses.

“Já temos relatos de suicídios. A União precisa agir. Neste momento, a prioridade é prorrogar as dívidas até que possamos construir uma solução definitiva. São cinco anos de prejuízos bilionários”, ressaltou.

O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, alertou que, sem ações concretas, o Rio Grande do Sul pode entrar em colapso econômico. Na mesma linha, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirmou que o atual modelo de crédito rural está esgotado e defendeu a criação de um novo sistema que assegure capacidade de investimento aos produtores.

A Fetag-RS reconheceu o esforço inicial do governo, mas reforçou que os recursos disponibilizados até agora foram insuficientes. “É uma bola de neve. Soluções paliativas não resolvem. Precisamos de uma ação estruturante e definitiva”, disse o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva.

O presidente da Aprosoja-RS, Ireneu Orth, também cobrou urgência nas medidas. Segundo ele, o país tem o dever de socorrer os produtores gaúchos — que são os pioneiros da agricultura nacional.

Já o produtor Lucas Scheffer alertou que, caso o governo não anuncie ajuda emergencial, o setor deve iniciar uma paralisação a partir do dia 15 de maio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministerio-da-fazenda-pede-diagnostico-e-diz-que-prorrogacao-das-dividas-nao-sera-para-todos-os-produtores-rurais-gauchos/

Ministério da Fazenda pede diagnóstico e diz que prorrogação das dívidas não será para todos os produtores rurais gaúchos

2025-04-15